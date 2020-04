Básquet: Preocupación por los clubes de Río Negro y Neuquén

Las formativas no compiten desde noviembre de 2019, ni siquiera pudieron arrancar los torneos de 2020.

La suspensión total de actividades deportivas en el país, que rige desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus, afectó de manera directa a las federaciones de básquet de Río Negro (FBRN) y Neuquén (FBN), que además trabajan para brindarle una ayuda a los clubes ante la crisis económica.

Los presidentes de las dos instituciones, Jorge Carrasco (FBRN) y Sergio Gatti (FBN), le expresaron a Río Negro sus preocupaciones por la situación que atraviesa no sólo el básquet sino todo el país, contaron como están trabajando e indicaron que todavía falta bastante tiempo para que pueda volver la actividad.

Ambos dirigentes aseguraron que, gracias a la tecnología, mantienen reuniones periódicas con los representantes de los clubes, con los profesores y con el resto de la cúpula dirigencial a nivel país para analizar el presente y los pasos a seguir.

En cuanto a lo deportivo las dos federaciones tuvieron que suspender los campeonatos provinciales, los regionales de clubes y de selecciones antes de que inicien.

“Un gran problema son las formativas, porque no juegan desde noviembre. Estamos tratando entre todos ver como solucionar esto, quizás empezamos en septiembre pero no podemos arrancar si no inician las clases”, explicó Carrasco.

“El Ministerio de Deportes (de la provincia) ofrecerá una ayuda económica que consiste en dos cuotas de $150.000 para salarios” Explicó Sergio Gatti, presidente de la Federación de Básquet de Neuquén.

Gatti, quien también es secretario general de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), agregó que en las últimas semanas las reuniones por videoconferencia aumentaron.

“Desde la CABB también se está trabajando mucho junto a los clubes para brindarle asesoramiento y programas para que reciban ayudas de algún tipo”, indicó el neuquino.

En el mismo sentido Carrasco especificó: “estamos preocupados por como van a quedar los clubes, por eso hablamos constantemente con los presidentes para saber como esta el tema de sus finanzas y sobretodo el pago a profesores. Analizamos la posibilidad de pedirle a la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) que nos asista por dos meses con los sueldos de personal”.

Desde la FBN, en tanto, aseguraron que desde el Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén habrá una compensación para hacer frente a la crisis.

“La ayuda ofrecida consiste en dos cuotas de $150.000 para salarios de profesores y empleados. La primera a finales de abril y otra en mayo. Cada uno de los clubes tiene que presentar una nota justificando cuales son los pagos que se harían con ese dinero y eso quedará en manos del Ministerio”, explicó Gatti.

Carrasco, por su parte, agregó que al ser parte exclusivamente de básquet, y como la gran mayoría de los clubes tiene otras disciplinas, es importante que los socios que puedan colaboren aportando sus cuotas.

Otro de los problemas que generó en la FBRN la suspensión total de actividades por el coronavirus es que debieron postergar el llamado a elecciones de nuevas autoridades, previstas para el 5 de abril pasado.

“Estamos esperando que Personería Juridica autorice el llamado y que -detalle no menor- podamos reunirnos para llevar a cabo la votación. Se aprobaron los balances, estábamos a la espera y justó salió la cuarentena”, concluyó el presidente de la institución rionegrina.

Anunciaron medidas para beneficiar a clubes y federaciones

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, a cargo de Matías Lammens, anunció una serie de nuevas medidas económicas que beneficiarán a los clubes y federaciones deportivas, así como también al sector turístico.

Se realizó en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus.

“Conocemos el rol social de los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia”, expresó Lammens.

“El Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que incluye la asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados, contará con una prestación por trabajador de un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000”.

Precisamente ayer 40 clubes marplatenses elevaron al Ministerio de Deportes y Turismo y a la Secretaría de Deporte de la Nación, que conduce Inés Arrondo, una solicitud para que sean considerados como Pymes y reciban una asistencia financiera de las mismas características.