Afuera de la Liga Federal: Pérfora perdió de local y Biguá cayó ante Pico

Los cruces de playoffs nunca son fáciles y los equipos regionales que militan en las categorías nacionales lo saben muy bien. De hecho, en la Liga Federal de básquet comenzaron jugando once equipos de la zona, pero solo dos llegaron a la segunda ronda y se metieron entre los 32 equipos del país.

Se trata de Centro Español de Plottier y Deportivo Roca, que habían barridos sus respectivas series el viernes pasado. Quienes no pudieron seguir en el torneo fueron Biguá y Pérfora, que cayeron en los terceros juegos de sus respectivas series.

Los dirigidos por Mauricio Santángelo presentaron batalla ante Pico Footbal Club uno de los candidatos al ascenso en el primer tiempo, pero después fueron claramente superados. Así lo demuestran los parciales 18-23, 44-35 y 70-51 hasta llegar al 94-76 final.

Lo mejor del conjunto de la capital neuquina, que había ganado en casa el primer punto de la serie, llegó por Agustín Pérez Tapia (19 puntos), el refuerzo que llegó desde la Liga Nacional de básquet para el último partido de la fase regular y los playoffs. Sin embargo, el conocido y experimentado Marcelo Piuma (23), Auguston Rossi (22) y Lucas Cabañas Rivera (16) fueron demasiado para la defensa rival.

Pico ganó la serie 2-1 y sigue en su camino a lo que podría llegar a ser una campaña de ascenso, mientras que Biguá se quedó con las ganas de seguir avanzando, por la calidad de plantel que tenía.

Por su parte, All Boys de Santa Rosa dio el gran golpe en la región dejando afuera a Pérfora por un punto en el juego decisivo: 67 a 66. De la derrota y eliminación del Verde sorprende todo, porque había sido animador de su división, tiene una localía históricamente fuerte y es el club que más temporadas tiene en el Federal.

Sin embargo, la lógica en el deporte no siempre se cumple, incluso en una disciplina que suele tener mucho de lógica como el básquet. Pérfora estuvo al frente todo el partido y, si bien no lo podía liquidar, parecía que se quedaba con la victoria de la mano de Ignacio Claris (17), Ignacio Farías (16) y Tomás Nally (13). Pero la producción del equipo de Fernando Claris en el último cuarto fue muy floja y lo pagó carísimo: lo perdió 18 a 6 y ahí se le fue el triunfo de las manos.

La Confederación Argentina de Básquet ya publicó los cruces para Español y Roca, que conocen a sus rivales de la próxima ronda>

#LaLigaFederal | Octavos de Final de Conferencia



📌Buenos Aires-FeBAMBA/Patagonia – Del 19 al 23 de mayo

➡️Pico FC vs Unión de Mar del Plata

➡️All Boys de Santa Rosa vs River Plate

➡️Presidente Derqui vs Centro Español Plottier

➡️Los Indios de Moreno vs Deportivo Roca