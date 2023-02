Lucas González, figura de Depo Viedma: «no entrenamos solo para cumplir»

“Más allá de las 12 victorias consecutivas, creo que nosotros siempre nos tuvimos de candidatos. A diferencia de los años anteriores, que arrancamos con el pie derecho, esta vez no lo hicimos de la mejor manera. Eso nos llevó a cambiar varias cosas y es algo que se ve reflejado con los resultados que se van dando”.

En sus declaraciones a Río Negro, Lucas González fue más allá de los triunfos y valora la levantada de Deportivo Viedma, que después de un flojo arranque en la Liga Argentina 2022/2023, atraviesa una racha que parece imparable y quiere ir por el ascenso. En Roca, el martes ante Del Progreso, llegó a doce victorias consecutivas y jugando un gran básquet.

“Palo” González fue gran protagonista, no solo por ser el goleador, sino por como dominó los distintos aspectos del juego. Es que, además de los 19 puntos que marcó, también registró 10 rebotes y formó parte esencial del mejor momento de su equipo en el cotejo, que se vio en el tercer cuarto. “En el segundo tiempo nos pusimos a pensar más en nosotros y se notó”, explicó González tras el partido.

(Fotos: Juan Thomes)

Los dirigidos por Guillermo Bogliacino vivieron en el triunfo sobre Progre (102-84) un trámite similar a lo que les está pasando en el balance de la fase regular, porque arrancaron con algunos baches, pero en cuanto se acomodaron fueron imposibles de frenar para los rivales. “Vamos todos agarrando química con nuestros compañeros. Creo que cada uno ha asumido su forma individual y eso genera un cambio en el juego colectivo nuestro”, mencionó Lucas.

Con este nivel de Viedma, que está en los primeros puestos de la Conferencia Sur, es imposible no preguntarse si el equipo capitalino está para pelear por el ascenso a la Liga Nacional, algo que se le viene negando sistemáticamente por distintos factores, a veces propios y otros ajenos.

Pero igualmente, el Deportivo no es un equipo más en la segunda categoría del básquet nacional, porque hace más de una década que compite en los primeros lugares. “Uno entrena para ser mejor, no solamente para cumplir, creo que esa es la gran diferencia que tenemos. Nosotros no nos quedamos, tenemos laburo extra durante la temporada y cuando no se está jugando. Obviamente disfrutamos ser de la ciudad y vivir en ella. Amamos lo que hacemos y con más razón tenemos que mantener esto”, señaló González al respecto.

Quedan once partidos para finalizar la fase regular y se viene la etapa decisiva con vistas a los playoffs. La clasificación es casi un hecho, pero el objetivo de Viedma es terminar lo más arriba posible y ahora se le vienen los partidos más picantes. Después de recibir a Hispano en el Ángel Cayetano Arias, visitará a Ciclista en Junín, en el comienzo de la gira más exigente.

“Los viajes son desgastantes y siempre hay lesiones. Tenemos un partido de local y después la gira de visitante con los equipos que están peleando arriba, vamos a prepararnos de la mejor manera” , finalizó el “8” de Viedma.