Nacho Claris: «Me gusto mucho la propuesta de Atlético Regina»

Nacho Claris dejó Pérfora y por primera vez en su carrera jugará la Liga Federal en otro equipo de la misma zona. (Foto: Matías Subat

A poco más de un mes del comienzo de la Liga Federal de básquet, los clubes se mueven en el mercado de pases para terminar de armar sus planteles. Uno de los movimientos más importantes fue el de Ignacio Claris que se fue de Pérfora para jugar esta temporada en Atlético Regina.

El base de 32 años se formó en el club de Plaza Huincul y su última salida fue en 2023 cuando jugó el PreFederal en BH de Gualeguay. En 2022 había disputado el Federal en Ferro de Concordia.

«Cuando terminamos las finales con Pacífico avisé en el club que no cuenten conmigo para la próxima temporada. Lo hablé con el cuerpo técnico, con mis compañeros y con los dirigentes. Ahí empecé a ver si salía alguna posibilidad de irme afuera, como hice las otras veces que me fui de Pérfora. Pero me llamó Juanchi (Zavala), el técnico de Regina, y me dijo el equipo que pretendía armar, me gustó mucho la propuesta. Tomé la decisión de ir porque además sigo cerca de mi familia», aseguró Claris en diálogo con Río Negro.

«El técnico me dio mucha confianza cuando me habló, me convenció rápido. Vamos a tener un equipo con mucha experiencia», valoró el base.

Sobre las razones que lo llevaron a alejarse de Pérfora analizó: «El último año fue muy desgastante. Perder la final por el ascenso me afectó mucho y el PreFederal terminó con una energía tensa, quedé muy agotado. Yo soy hincha del club, lo sufro el doble».

La serie final con Pacífico estuvo marcada por los incidentes en Plaza Huincul que lo llevaron a jugar a puertas cerradas. «Me afectó bastante lo que pasó con Pacífico, no fue lindo lo que se vivió esa semana. Después en el quinto partido dejaron entrar solo 20 personas nuestras. Pacífico fue un justo ganador, eso no se discute», señaló Nacho.

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, lo jugarán: Pérfora, Centro Español, Pacífico, Independiente de Neuquén, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos: Club Plottier y Petrolero.

Los demás refuerzos de Atlético Regina para la Liga Federal

Además de la llegada de Nacho Claris, Atlético Regina confirmó otras dos incorporaciones de renombre para la Liga Federal: el alero de 34 años César Lavoratornuovo y el interno de 37 años Germán Frencia.

El maragato, con pasado en Deportivo Viedma, viene de jugar en Deportivo Madryn mientras que el chaqueño disputó el último Federal en Tokio de Misiones.

Frencia ya jugó en Regina en la temporada 2012/2013. En 2022, ambos coincidieron en la Unión de Colón donde se consagaron campeones de la Liga Federal.

Las otras dos fichas mayores que continuarán en el Albo respecto al PreFederal son Martín Fagotti y Manuel Navarro. También seguirá el juvenil Juan María Borghese. Como U21, se sumarán Franco Herbik, proveniente de Biguá y Santiago Culasso de El Tala de San Franscisco.