NBA: la reflexión de Giannis Antetokounmpo y la increíble jugada de Jimmy Butler

La eliminación de Milwaukee Bucks en manos de Miami Heat fue todo un batacazo en la NBA. En la primera ronda de playoffs, el octavo de la Conferencia Este dejó afuera al primero, algo que solo ocurrió seis veces en la historia.

La elite del básquet mundial volvió a entregar una noche inolvidable y, después de la inesperada derrota, Giannis Antetokounmpo reflexionó sobre si se trató de un fracaso o no.

El griego, figura de los Bucks y una de las grandes estrellas de la NBA, recibió la consulta de un periodista y su respuesta fue: ¿Vos conseguís un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajás es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajás para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia. No sé, darles una casa, cuidar a tus padres».

Giannis Antetokounmpo estaba cabreado y hundido tras la eliminación de Bucks, sin embargo, ha terminado dando una respuesta muy filosófica.



Respuesta de 10, pero fracaso de 10 también.



¿Pedirá el traspaso o la cabeza de alguien? ¿Sigue confiando en el proyecto?



¿Opiniones? pic.twitter.com/oFnL92uRkm — Javi Mendoza NBA (@JaviMendozaNBA) April 27, 2023

«No es un fracaso: son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso se trata el deporte. No ganas siempre».

Su respuesta se hizo viral y generó muchas interacciones en las redes sociales. Antetokounmpo metió 38 puntos y bajó 20 rebotes en la caída de anoche con Miami. En 2021 fue la figura de Milwaukee en el segundo título de NBA en la historia de la franquicia después de 50 años.

Butler y una noche para la historia

Miami Heat consumó la gran sorpresa de los playoffs de la NBA al eliminar a Milwaukee Bucks, el equipo de mejor récord durante la temporada regular, al que venció como visitante por 128 a 126 en tiempo extra, ganando la serie al mejor de siete encuentros por un global de 4 a 1.

El triunfo se consumó en el estadio Fiserv Forum luego de igualar en 118 y Miami ahora jugará en semifinales de la Conferencia Este ante New York Knicks, que también avanzó al eliminar a Cleveland Cavaliers por 4-1 en la serie luego de superarlo en el quinto partido por 106 a 95.

Con el partido 118 a 116 a favor de Milwaukee y con 0.5 segundos por jugar, Butler metió un doble increíble que mandó el juego al suplementario. Además, cerró el encuentro con 42 puntos y venía de meter 56 el partido anterior.

No sé si hemos visto a un jugador a este nivel de LOCURA en una serie de Playoffs, eh.



Lo de Jimmy Butler NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO.pic.twitter.com/XT1F6tHYPP — Leandro Carranza (@leocarranza99) April 27, 2023

En otras dos series, Memphis Grizzlies le ganó a Los Ángeles Lakers como local por 116 a 99 y descontó en la eliminatoria que favorece a los angelinos por 3-2, mientras que el vigente campeón Golden State Warriors triunfó como visitante frente a Sacramento Kings por 123 a 116 y pasó al frente 3-2, luego de haber estado 2-0 abajo en el inicio.