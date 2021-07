Basta de nepotismo y autoritarismo

La escritora Ayn Rand nacida en San Petersburgo en 1905 y fallecida en Nueva York en 1982, escribió el libro que lleva por titulo “La Rebelión de Atlas” que, a criterio del suscripto y de escritores de enorme valía como Marcos Aguinis, es un texto que nos describe a los argentinos tal como somos hoy y sin proponérselo, pero que nos sirve para ver lo terrible de nuestra situación actual y gritar hasta perder la voz ¡basta de nepotismo y dictaduras!

La parte pertinente del libro dice: “Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes no trafican bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un inútil sacrificio, entonces podrá reconocer que esa sociedad está condenada”.

En igual sentido Alberdi decía: “Aprovechar de los empleos públicos para hacer fortuna es la tendencia de los hombres públicos en épocas de ruina y disolución política. En esos hombres ha muerto todo el sentimiento público de patria y de orgullo nacional”.

Téngase presente, y en las próximas elecciones votemos por la democracia republicana hecha realidad por hombres y mujeres valientes y amantes de la libertad y la justicia.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947



Zapala