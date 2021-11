Battaglia y un palito a la prensa tras la victoria sobre Argentinos

Luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata el domingo pasado por la Liga Profesional, Juan Román Riquelme habló con el plantel de Boca antes de que los jugadores dejaran la Bombonera. Ese hecho tuvo distintas versiones y generó mucho revuelo mediático.

Por un lado, desde algunos canales y periodistas se dijo que ese diálogo no había sido en buenos términos y que el vice de Boca (y presidente del Consejo de Fútbol) había obligado a bajar a los futbolistas del micro para llevar adelante la charla.

Horas después, una conferencia de prensa del entrenador junto al capitán del equipo desmintió rotundamente esas versiones. Tanto Sebastián Battaglia como Carlos Izquierdoz declararon que con Riquelme no había ningún problema y que Román se había acercado a dar su apoyo.

En varios programas televisivos y radiales, se dio por hecho que Román había actuado de manera intempestiva y que había dejado expuestos a los jugadores con una fuerte crítica. Hasta Oscar Ruggeri, ex futbolista campeón del mundo, tuvo palabras duras con el ídolo del Xeneize.

La victoria sobre Argentinos Juniors en Mendoza, por la semifinal de Copa Argentina, generó alivio en el plantel, que sigue con chances de ganar el certamen, del cual es finalista, y que necesita obtener para ingresar a la próxima Libertadores. Luego del triunfo, Battaglia se acercó a sus jugadores para felicitarlos por el esfuerzo, en un partido que no fue para nada fácil porque el Bicho mostró argumentos para dar batalla.

Consultado por la transmisión oficial, el DT de Boca destacó el trabajo de los fútbolistas y se despidió de la breve entrevista dejando un ‘palito’ para quienes dejaron correr las versiones de conflicto.

«Bueno, me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario».

