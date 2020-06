Belén Franchese y Miguel Cherutti dieron positivo por coronavirus

Varios personajes del mundo del espectáculo han confirmado que dieron resultado positivo por cornavirus tras someterse a respectivos testeos de la enfermedad y luego de participar juntos en un programa de televisión.

Belén Franchese y Miguel Cherutti son parte de un grupo de 16 casos confirmados por haberse contagiado en el programa en el programa de Lizi Tagliani "El Precio Justo", que se emitía por Telefe en forma presencial durante la cuarentena. La propia conductora confirmó su contagio la semana pasada.

En diálogo con el programa Informados de todo, Cherutti, no ocultó su sorpresa y dijo: "Estoy shokeado". "Pensé que me iba a dar negativo, porque me cuidé mucho y usé barbijo durante todo el programa. Me hicieron el hisopado en casa. Y, aunque estoy asintomático, mi familia estaba preocupada", contó. Se mantiene aislado y a la espera de los resultados del hisopado de su esposa Fabiola Alonso, y su hijo Santino, de 15 años.

Por su parte, la actríz Belén Franchese lo confirmó a través de las redes sociales. "Lamentablemente Faby y yo. Estamos con COVID, estoy en shock , con un poco de miedo a nadie le gusta enfermarse, menos de algo q no conoce, angustia y una mezcla de sentimientos pero más q nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. ❤️💪cuídense Mucho", escribió en su cuenta de Instagram.

La semana pasada, anunció a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus y que se encuentra "bien y en su casa"."Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte me siento bien. Estoy en mi casa manteniendo todos los cuidados necesarios, gracias a todos por su amor incondicional", tuiteó la conductora. Y, tras agregar que no tiene "ningún síntoma", añadió: "Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo".