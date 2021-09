Ben Affleck y Jennifer López engalanaron la alfombra roja del Festival de Venecia

La confirmación de la reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer López, en abril de este año, sacudió al mundo del espectáculo y los volvió a ubicar como una de las parejas de celebridades más populares del planeta.

Ambos se mostraron muy enamorados hoy en la alfombra roja del Festival de Venecia. Su presencia estuvo lejos de pasar desapercibida y todos los flashes se fueron con ellos.

La asistencia del actor en el evento se debe a la presentación de la película El Último Duelo (The Last Duel), del director Ridley Scott. Es una historia ambientada en el siglo XIV en Francia, sobre una mujer que es violada por el mejor amigo de su esposo y el duelo posterior entre ambos.

Sorry, can't make it out tonight. Need to watch this #Bennifer video 54,247 more times. #VeniceFilmFestival

