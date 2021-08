Berensztein: “La foto de Olivos también tendrá un impacto económico”

La política es la dinámica de lo impensado, y mucho más en la Argentina. En medio del calendario electoral, el escándalo sacudió al Presidente, y ello trastoca el escenario. Para un análisis profundo dialogó con PULSO el analista político internacional Sergio Berensztein, quien anticipó que la foto del cumpleaños en la Casa de Olivos, puede significar un impacto electoral pero también económico.

PREGUNTA: ¿Existe un desgaste en la imagen del Presidente?

RESPUESTA: Efectivamente. Ya se advertía un desgaste en el 48% del electorado que acompañó al gobierno en el año 2019. Un desgaste que ya era de 20%. El gobierno apostaba a una elección en torno al 40% en Provincia de Buenos Aires para compensar los votos que pierden en la franja amarilla que conforman Mendoza, Córdoba y Entre Ríos. Esa erosión se explica por tres motivos: la crisis económica que se profundizó, la pandemia y el manejo de sus consecuencias, y por último una imagen presidencial que termina convergiendo con el sector de Cristina Fernández. El Alberto Fernández que había apoyado a Massa y Randazzo, y criticado a Cristina, se termina convirtiendo en algo parecido a Cristina. En ese contexto sucede la foto del festejo en Olivos.

P: ¿Cuál es el efecto de esa foto sobre la imagen presidencial?

R: En base a nuestros sondeos, al 20% que ya estaba desencantado se le suma un 4% más. Es decir que el efecto desencanto con el gobierno crece un 20% a raíz de la foto del cumpleaños en Olivos. Naturalmente estos hechos luego decantan, y tal vez suman nuevos episodios, con lo cuál aún desconocemos el efecto real de cara a las elecciones. Lo cierto es que para parte del electorado, que supo pasar por alto otros errores cometodos por el gobierno, esta fue la gota que colmó el vaso. La foto no afecta al voto duro kirchnerista, sino que golpea sobre el voto blando en su momento enojado con Macri por la devaluación, la falta de trabajo, o por el ajuste en 2018 y 2019, que se dispuso a acompañar a Alberto Fernández.

El balance interno de poder entre los tres socios de la coalición de gobierno, Alberto, Cristina y Sergio Massa, se ha complicado. El rol de Cristina llamando la atención al Presidente en público, tiene consecuencias económicas.

P: ¿Cuáles son las consecuencias reales de la foto?

R: Hay tres consecuencias claras. La primera es legal, avanza la investigación y el proceso judicial seguirá su curso. La segunda es el impacto electoral que pueda tener, lo cual comentamos previamente. Y tercero la dimensión política, que es la más importante en dos umbrales. Por un lado afecta la credibilidad del Presidente, que aparece hoy como alguien que desmiente con sus hechos lo que sostenía con mucha vehemencia en su discurso. Por el otro, el balance interno de poder entre los tres socios de la coalición de gobierno, Alberto, Cristina y Sergio Massa, se ha complicado. El rol de Cristina llamando la atención al Presidente en público, tiene consecuencias económicas.

P: ¿Qué tipo de consecuencias económicas?

R: Después de esta elección viene el acuerdo con el FMI. La pregunta es con qué credibilidad se sienta el Presidente a negociar. Argentina este año con un déficit fiscal de 3,5% del PBI y deberá mostrar un superávit consistente en los próximos 3 o 4 años para poder acordar. Eso implica ajuste. Más impuestos ya no se pueden cobrar, va a tener que achicar gasto, y eso surge de tarifas, transporte, los subsidios en general. Frente a esa necesidad, cómo hace el Presidente con su falta de credibilidad actual para implementar un ajuste real, porque hasta el momento el ajuste ha sido inflacionario. Por ello en un sistema híper presidencialista como el argentino, un Presidente débil, que se desmiente a sí mismo, que es retado públicamente por la Vice Presidenta, tiene consecuencias económicas.

P: ¿Cree que el kirchnerismo apoyará un acuerdo con el FMI?

R: Cristina habló dos veces abiertamente respecto al Fondo. En ambas ocasiones señaló que la culpa era de Macri, y que ahora ellos debían afrontar los pagos. Nunca dijo que no se iba a pagar. Dijo que se requería un acuerdo amplio y flexible, pero no dijo que no se iba a pagar. Argentina lo que está demostrando con este gobierno, es voluntad de pago, pero no capacidad de pago. Lo que se busca es una negociación que implique el menor ajuste posible, la menor tasa y el mejor plazo de gracia posible para poder recuperar la economía. La probabilidad de no pagarle al Fondo es baja porque en sus diálogos con muchos economistas Cristina comprendió que eso sería un descalabro absoluto, no solo en términos económicos, sino un aislamiento internacional sin precedentes.

El problema que tiene Guzmán es que no existe un plan de desarrollo integral. Y como no hay plan, la inflación no baja. Hay emisión, incertidumbre, no hay ningún ancla, y cepo por todos lados ¿por qué debería bajar la inflación?

P: ¿Cuáles serían los efectos de un acuerdo con el FMI?

R: Del acuerdo con el Fondo surgen reformas y necesarios acuerdos políticos. Por ejemplo el Presupuesto de este año no contempla el pago de intereses. La pregunta es qué sucederá con el Presupuesto del año que viene. ¿Vamos a pautar un Presupuesto que presupone un default con el FMI? Sería un escándalo. Lo más probable es que no haya Presupuesto hasta que se acuerde con el Fondo.

P: ¿Cómo ve el rol de Guzmán?

R: El Ministro Guzmán es una figura desacreditada en el gobierno, porque habla de una economía que no existe. Es el primer Ministro de Economía en el mundo que propone que la economía “esté calma”. En general los ministros proponen crecimiento y desarrollo. El problema que tiene Guzmán es que no existe un plan de desarrollo integral, porque las condiciones no están. Y como no hay plan, la inflación no baja. Hay emisión, incertidumbre, no hay ningún ancla, y cepo por todos lados ¿por qué debería bajar la inflación? Ahora, también es injusto caerle por eso a Guzmán, porque si hubiese querido implementar un plan de estabilización, no hubiese podido.

P: ¿La oposición también está dividida?

R: Esta elección nos permitirá comprender el balance interno de poder en ambas coaliciones. La oposición se está "desmacrizando". Hoy Juntos es más Larreta, Vidal o Bullrrich, que Macri. Hay un votante duro, que es el viejo votante antiperonista, que respalda a este Macri, que es diferente al que gobernada. El Macri que gobernaba era un Macri soft, que decía lo que tenía que decir y no lo que pensaba. Este es un Macri más duro, y por lo tanto menos relevante electoralmente. En Argentina el 60% del electorado se encuentra en el centro, si te corrés mucho a los costados, perdes las elecciones. Para ganar tenes que moderarte. Larreta es una apuesta en esta elección, y dependerá mucho de cómo le vaya ahora para consolidar sus aspiraciones en 2023.

P: ¿Puede emerger un candidato inesperado como Kirchner en 2003?

R: La realidad es que este esquema bipartidista imperfecto, ha demostrado hasta el momento mucha estabilidad en las preferencias de los votantes. Las dos grandes coaliciones abarcan al 80% de los votos. Si la pregunta es la posible aparición de un Bolsonaro en Argentina, la respuesta es "difícil". Algo así requiere que por las características del sistema electoral y del financiamiento de la política, surjan figuras desde los márgenes, y eso no pasa en Argentina. En nuestro país no alcanza con tener dinero y presencia en los medios. Es necesaria una presencia territorial muy basta y compleja, y legalmente rigurosa. Es un sistema estable y resiliente. También es disfuncional, porque no soluciona los problemas de la gente, pero resiliente.

PERFIL

Sergio Berensztein es Doctor en Ciencia Política (University of North Carolina, Chapel Hill) y Licenciado en Historia (UBA).

Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Analista político desde la Consultora Berensztein y en D’alessio IROL.

Es coautor de Los beneficios de la Libertad (Ateneo, 2016), El poder narco (Sudamericana, 2014) y El país que queremos (Temas, 2005).

Panelista habitual en televisión (TN, LN+ y América TV).