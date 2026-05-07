Conmoción en Salta: murió un gendarme de 28 años, qué se sabe

Una mañana trágica sacudió a la ciudad de Tartagal. El hallazgo del cuerpo de Gustavo Daniel Aquino, un joven gendarme que prestaba servicio en el Escuadrón 54, encendió las alertas en el norte del país. Sus propios compañeros fueron quienes descubrieron la escena luego de que el efectivo no se presentara a su turno de guardia.

El operativo comenzó alrededor de las 10:30, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el aviso desde una vivienda del barrio TGN, en la intersección de las calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre. Al ingresar, los uniformados confirmaron que Aquino, oriundo de Formosa, se encontraba sin signos vitales.

Las claves del caso y la principal hipótesis que baraja criminalística

Si bien el personal de Criminalística trabajó en el lugar para realizar los peritajes de rigor, las autoridades judiciales manejan una línea de investigación clara.

La hipótesis principal que sostiene la justicia es que el joven se habría quitado la vida. El gendarme residía solo en la vivienda donde fue encontrado. Se aguardan los datos finales de la autopsia para descartar oficialmente cualquier otra variable.

La noticia generó un fuerte impacto en las redes sociales, especialmente en Formosa, de donde era nativo. Familiares y amigos expresaron su dolor y lanzaron duras críticas a la falta de contención dentro de las instituciones de seguridad.

«Como duele tu partida. Verte cumplir tus sueños… pero resulta que este sistema no acompaña, no sostiene, no contiene«, publicó una allegada en una sentida despedida que se volvió viral.

Un fenómeno que preocupa en Tartagal

La muerte de Aquino no es un hecho aislado. En lo que va de 2026, la región de Tartagal ha sido escenario de otros episodios fatales que involucran a miembros de fuerzas armadas y de seguridad:

Enero: un soldado voluntario de 25 años (Regimiento de Infantería de Monte 28) fue hallado sin vida en su casa.

un (Regimiento de Infantería de Monte 28) fue hallado sin vida en su casa. Mayo: se confirmó el fallecimiento del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez en San Juan por sobredosis.

El fallecimiento de Aquino vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la salud mental y el seguimiento psicológico de quienes portan uniforme en zonas de alta complejidad operativa.