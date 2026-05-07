«Tenía que haberse terminado mucho antes»: Guillermo Francos marcó distancia por la causa Manuel Adorni

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos lanzó una dura advertencia sobre el desgaste que el caso le genera al gobierno de Javier Milei. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

En medio de la controversia por las presuntas inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos lanzó una dura advertencia sobre el desgaste que el caso le genera al gobierno de Javier Milei. Según el exfuncionario, la falta de una respuesta contundente distrae de la agenda urgente y afecta la credibilidad oficial.

“Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes”, remarcó Francos a Infobae. Para el dirigente libertario, la permanencia del escándalo en los medios durante más de dos meses resulta perjudicial: “Llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar”.

Transparencia y el pedido de declaración jurada

Francos se alineó con el reclamo de la senadora Patricia Bullrich, quien instó al actual Jefe de Gabinete a presentar su declaración jurada sin esperar a los plazos máximos. “Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración; cuando sale, presenta otra y en el medio la tiene que presentar anualmente”, explicó el exministro, insistiendo en que cualquier demora genera suspicacias innecesarias.

Respecto a la prórroga dispuesta por la Oficina Anticorrupción hasta el 31 de julio, Francos fue tajante al señalar que no debería haber debate: si hubo compras de propiedades recientes, estas deben incorporarse al documento de forma clara y directa para garantizar la “credibilidad estatal”.

“Todo esto empioja mucho la relación del Gobierno con la ciudadanía. Sería bueno que se aclare, que se presente la declaración. Cualquier cosa que querés plantear, volvés otra vez al mismo tema”, lamentó.

Sobresueldos y el liderazgo de Javier Milei

Consultado sobre los rumores de pagos no declarados dentro del gabinete, Francos fue terminante: “Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré uno siendo jefe de Gabinete”. Detalló que durante su gestión percibía un salario mensual de tres millones de pesos y negó la existencia de fondos ocultos para este tipo de desembolsos.

A pesar de las críticas por la gestión del conflicto, Francos defendió la figura de Javier Milei, a quien definió como un líder «muy honesto y poco convencional». Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la continuidad de Adorni en el cargo, subrayando que la decisión de «eyectar» o mantener a un funcionario corresponde exclusivamente al mandatario nacional.