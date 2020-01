Billie Eilish arrasó en los Grammy

La cantante Billie Eilish fue la figura excluyente en la 62 edición de los premios Grammy celebrados ayer en el Staples Center de Los Ángeles, al alzarse con cinco estatuillas, todas ellas correspondientes a los rubros más relevantes.

La joven intérprete se llevó los galardones a la grabación y la canción del año, por “Bad guy”; a la mejor artista nueva, y su disco “When we fell asleep, where do we go?” se coronó el mejor del año y el mejor en la categoría pop vocal.

Una desconcertada Eilish y su hermano y principal colaborador, Finneas O'Connell, de 22 años, agradecieron una y otra vez a los fans, al público y a la Academia de la Grabación al subir reiteradamente al escenario a recibir los gramófonos dorados.

De esta manera, la cantante acaparó cinco de las seis categorías en las que estaba nominada y superó a Lizzo, la gran candidata en la previa con ocho nominaciones.

Por su parte, Lizzo se llevó el premio a la mejor performance pop por su tema “Truth hurts”y su similar en la categoría rhythm and blues por la canción “Jerome”; mientras que su disco “Cuz I love you” se coronó como el mejor de música urbana contemporánea.

El rapero Lil Nas X también tuvo una buena noche al alzarse con la estatuilla al mejor dúo pop, por su labor junto a Billie Ray Cyrus en el tema “Old town road”; mientras que el video correspondiente a esa composición corrió una suerte similar.

Otro nombre que se repitió a la hora de mencionar a los vencedores fue el de Gary Clarke Jr., quien se anotó en la mejor performance de rock por “This land” y mejor canción.

Tyler, the Creator también cantó en la ceremonia de entrega de los premios.

Entre los raperos se consagró Tyler The Creator, Cage the Elephant se posicionó como la banda rockera ganadora, Tool obtuvo el mismo crédito en el rubro heavy metal, Vampire Weekend en el de rock alternativo y Elvis Costello en el de álbum pop vocal.

En los rubros latinos, la española Rosalía se llevó el premio al mejor disco de música urbana por "El mal querer"; su compatriota Alejandro Sanz obtuvo lo propio como mejor álbum pop por #El disco"; y Marc Anthony y Aymée Nuviola compartieron galardón al mejor disco tropical, por "Opus" y "A journey through cuban music", respectivamente.

Rosalía, le puso flamenco pop a los Grammy.

El premio a la mejor banda de sonido recayó sobre Lady Gaga y Bradley Cooper por la película "Nace una estrella", mientras que la música de la serie "Chernobyl" obtuvo el propio en lo referente a series para la pantalla chica.

Entre las curiosidades, la legendaria Gloria Gaynor levantó una estatuilla al mejor álbum gospel por "Testimony" y Willie Nelson ratificó su estatus de gran estrella country al consagrarse en el rubro mejor performance por "Ride me back home".

Argentina sin premios

Aunque hubo presencia argentina en cuatro categorías, como el caso del productor Hernán "Don Camel" Sforzini, que compitió en el rubro mejor disco de reggae por "Slly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle"; Sebastián Plano en mejor álbum de new age por "Verve"; Che Apalache, por Rearrange my heart", como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco "La Novena"; ninguno logró alzarse con una estatuilla . En el caso de Solla, la derrota fue en manos de Jacob Collier, el joven talento que asombró al mundo musical con sus videos en YouTube en donde versionaba clásicos pop con arreglos vocales, que en noviembre pasado visitó nuestro país.

En donde sí se notó la presencia argentina fue en el tradicional video que recuerda las figuras fallecidas en el año, en donde se pudo ver la imagen de Alberto Cortez, entremezclado con otras artistas como Joao Gilberto, Ginger Baker, Neil Peart, la sueca Marie Fredricksson de Roxette, José José y Camilo Sexto.

Noche de homenajes y regresos

Con Alicia Keys como presentadora, la ceremonia contó con diversos números musicales, algunos de carácter más efusivos, como el caso de Aerosmith junto a Run DMC; otros que maravillaron por su puesta, como el de Lil Nas X; otros de un alto nivel, como el homenaje a Prince a cargo de Usher y Sheena E; y otros más lacrimógenos, como el regreso a los escenarios de Demi Lovato, tras una internación por sobredosis de drogas.

Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, mostraron la energía de la banda que fue distinguida por su trayectoria.

También hubo un homenaje al rapero asesinado meses atrás Nipsey Hussle y varios recuerdo al basquetbolista Kobe Bryant, fallecido en la jornada en un accidente aéreo.

En los anuncios de ganadores hubo también un desfile de figuras que incluyó a Ozzy Osbourne, Smokey Robinson y Shania Twain, entre otros.

La transmisión en nuestro país estuvo a cargo de la señal TNT y, como en el resto del mundo, la ceremonia televisada sólo incluyó números musicales y los rubros más relevantes, en tanto que la gran mayoría de los premios se revelaron en las horas previas.

Télam