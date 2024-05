Emilia Mernes ¿Suspendió shows por estar embarazada?: Afirmaron en LAM que espera un hijo de Duki

La cantante Emilia Mernes y el rapero Duki son una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo argentino. Los dos artistas siempre se muestran juntos en Instagram, suben fotos de su intimidad y de su perrita, la pequeña Roma. Además, hacen música juntos, con temas como «Esto recién empieza»y «Como si no importara».

"Duki":

Por los comentarios sobre Emilia Mernes en #LAM pic.twitter.com/E8toD3CyAc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 23, 2024

Emilia no estuvo pasando un buen momento, tuvo que suspender varios shows por problemas de salud y rápidamente han crecido los rumores de embarazo. Ahora, Ángel de Brito afirmó en LAM que la cantante de Nogoyá espera un hijo de Duki.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el posible embarazo de Emilia

“Yo les hago una pregunta, mientras cotorrean. Saben lo de Emilia, ¿no?” preguntó el conductor de LAM, Ángel de Brito, a sus panelistas en pleno vivo. “Va a ser noticia pronto” sumó De Brito un poco de suspenso.

«Ya sé, está embarazada del Duki” aseguró la panelista Yanina Latorre. En el programa no indagaron más en el tema, pero se suma a los rumores crecientes de que la pareja de «traperos» esta esperando un hijo.

Todo comenzó cuando Emilia tuvo que suspender varios shows que tenía programados. Primero, algunos en el Movistar Arena y luego en otros puntos del país y del extranjero. En el concierto programado para el 3 de mayo, Mernes salió al escenario a pedir perdón.

«Me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal y el medico me dijo que no puedo así. Gracias por estar acá» dijo entre lagrimas.

Luego, desde sus redes oficiales informaron que había sido diagnosticada con gastroenteritis aguda y debía hacer reposo de 96 horas. Días después «La Original» volvió a los escenarios y continuó dándolo todo. Sin embargo, muchos asociaron su situación de salud con los malestares de los primeros meses de embarazo.

Por ahora, ni Duki ni Emilia han confirmado o negado los rumores.