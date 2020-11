Boca ''le agradeció por sus servicios'' a Pol Fernández

Otra novela en el Mundo Boca. La salida de Guillermo Pol Fernández es un hecho tras las versiones cruzadas de las últimas horas. El club no hará uso de la opción y el futuro del volante estaría en España.

No deja de sorprender que el futbolista, que no había sido utilizado en los últimos dos partidos, por torneo local contra Lanús y Newell's, y que fue campeón en marzo siendo titular, sea ''despedido'' con una carta por la web oficial.

''Boca Juniors informa en relación a Guilllermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020'', dice el breve comunicado.

De fondo, las versiones periodísticas hablan de un porcentaje que debía cobrar el representante y padre del jugador, monto que nunca habría llegado y fue decisivo en la negociación. De todas formas, esa versión no es oficial y en horas del mediodía el jugador le avisó al Consejo de Fútbol que prefiere jugar en un equipo europeo por más dinero.

Ahora la incógnita es si Miguel Ángel Russo lo tendrá en cuenta antes de fin de año, ya que el jugador tiene contrato hasta diciembre. Por lo pronto, el horizonte parece estar en el Celta del Chacho Coudet.