Casación reafirmó que los jueces no pueden sustituir el criterio del MPF al revisar acuerdos plenos

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó los alcances del control de legalidad en los acuerdos entre las partes. Foto Clarín.

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó una resolución de la Justicia Federal de Mendoza que había rechazado la homologación de un acuerdo pleno celebrado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa pública en una causa vinculada al suministro gratuito de estupefacientes agravado por la intervención de menores.

La decisión fue adoptada por la jueza Ángela Ledesma, quien hizo lugar a los planteos formulados tanto por la fiscalía como por la defensa y estableció un criterio relevante sobre los alcances de la intervención judicial dentro del sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

La magistrada sostuvo que los jueces tienen la obligación de controlar la legalidad de los acuerdos alcanzados entre las partes, pero advirtió que no pueden reemplazar la estrategia acusatoria ni la política criminal definida por el Ministerio Público Fiscal cuando el convenio cumple con los requisitos establecidos por la ley.

El origen del conflicto

La causa se inició a partir de una investigación desarrollada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mendoza, encabezada por la fiscal Patricia Santoni y el auxiliar fiscal Juan Manuel González Bustinze.

Durante un procedimiento realizado en el domicilio de la imputada fueron hallados plantines de cannabis y cocaína. Posteriormente, la fiscalía y la defensa pública suscribieron un acuerdo pleno previsto en el artículo 323 del CPPF.

El convenio establecía una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, además de una multa de 25 unidades fijas.

Sin embargo, tanto el juez de garantías como el juez con funciones de revisión de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, rechazaron homologarlo al cuestionar la calificación legal escogida por la fiscalía, la pena acordada y su modalidad de cumplimiento.

Esa decisión fue impugnada por ambas partes y finalmente llegó a conocimiento de Casación.

La postura de la fiscalía

Durante la instancia recursiva, la posición del Ministerio Público Fiscal fue sostenida por la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del fiscal general Mario Villar, con intervención de la auxiliar fiscal Natalia Crede.

La fiscalía argumentó que existió una interpretación errónea del artículo 325 del CPPF y que la resolución judicial implicó una indebida intromisión en funciones exclusivas del organismo acusador.

Según se explicó, durante la investigación se descartó acusar por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización debido a la insuficiencia probatoria para sostener esa hipótesis. En cambio, se optó por avanzar por el delito de suministro gratuito agravado, en función de los elementos incorporados durante la investigación preparatoria.

Para el MPF, la construcción de la teoría del caso, la selección de la calificación jurídica y la definición de la estrategia acusatoria constituyen facultades exclusivas reconocidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

El alcance del control judicial

Al analizar el caso, Ledesma remarcó que el sistema acusatorio vigente distribuye claramente las funciones entre fiscales y jueces.

“En el modelo acusatorio adoptado por el CPPF, respetando el paradigma constitucional, la acusación pertenece al Ministerio Público Fiscal. La jurisdicción controla su legalidad, pero no la reemplaza”, afirmó.

La magistrada recordó que el artículo 323 del CPPF regula los acuerdos plenos y no habilita un control amplio sobre la conveniencia político-criminal de los convenios alcanzados por las partes.

En ese sentido, sostuvo que los jueces no pueden frustrar un acuerdo únicamente porque consideran que debería aplicarse una calificación más grave o una pena más severa.

“No es suficiente la discrepancia del magistrado sobre la calificación o la mayor severidad de la respuesta penal para frustrar el acuerdo alcanzado por las partes”, indicó.

Ledesma agregó que el juez no puede ser considerado un “mero homologador” de los acuerdos, aunque aclaró que tampoco está habilitado para transformarse en un “acusador sustituto”.

“La jurisdicción no puede sustituir la política criminal del acusador”, enfatizó.

Un fallo con impacto en el sistema acusatorio

La resolución también destacó que el acuerdo contaba con la conformidad del fiscal revisor Dante Vega, circunstancia que otorgaba una “validez estructural” dentro de la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal.

Además, verificó que el convenio cumplía con todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal: una acusación formalmente válida, una pena inferior a seis años, la conformidad del fiscal superior y la aceptación expresa de los hechos y de la sanción por parte de la imputada.

Para la jueza, la resolución dictada por el juez revisor excedió las facultades jurisdiccionales previstas por la normativa vigente y afectó principios esenciales del modelo acusatorio.

En su voto concluyó que la decisión cuestionada vulneró “el sistema acusatorio diagramado por el Legislador, el artículo 120 de la Constitución Nacional, la garantía de imparcialidad y el debido proceso legal”.

Por ese motivo, y en aplicación del artículo 365 del CPPF, que impide el reenvío de la causa en estos supuestos, Casación revocó la resolución de Mendoza, homologó el acuerdo pleno y condenó a la imputada como autora penalmente responsable del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito agravado.

El fallo fija un criterio relevante sobre los límites de la intervención judicial en los acuerdos celebrados entre fiscalía y defensa y refuerza el rol constitucional del Ministerio Público Fiscal dentro del sistema acusatorio federal.