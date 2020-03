Boca y ese objeto del deseo llamado Edinson Cavani

Desde que el Patrón Bermúdez declaró que “lo de Cavani es un deseo, pero también una posibilidad”, en el Mundo Boca no se habla de otra cosa que del posible desembarco del goleador uruguayo a La Ribera.

De todas maneras el presidente de club, Jorge Ameal, puso reparos a la posibilidad de contar con el artillero para el segundo semestre. “A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club, pero la realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani”, apuntó el titular xeneize.



Esta claro que si Cavani quiere regresar al fútbol rioplatense, deberá resignar cuestiones económicas si su deseo es estar cerca de Uruguay, de donde partió en 2006 proveniente de Danubio para jugar en el Palermo de Italia.

Luego de intentar hacerse los servicios de Paolo Guerrero en el mercado de verano, el Departamento de Fútbol de Boca redobla la apuesta en su búsqueda de un delantero de renombre, aunque parece que a Ameal no le quita el sueño si se tiene en buen nivel a Carlos Tevez.



“Antes de Cavani, hablábamos de Guerrero. Y decíamos que Carlitos no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador”, completó el presidente de Boca.



Los números de Cavani son excepcionales, tanto en su actual club, PSG, como en la selección de su país, donde es el segundo máximo goleador histórico con la camiseta celeste. Convirtió 50 tantos, mientras que Luis Suárez es el líder de tantos con 59. Además, el artillero nacido en Salto es el tercer jugador con más presencias en la selección charrúa, con 116 partidos.

En el club galo, al que llegó en 2013, suma 299 partidos jugados, donde convirtió 200 goles y consiguió 21 títulos nacionales. Es el máximo artillero histórico del PSG.