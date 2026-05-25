Recta final en la Liga Confluencia: Regina sigue líder, pero Roca y La Amistad no aflojan
El conjunto reginense se impuso 2-0 a Petroleros Pampeanos y lidera la zona Campeonato. El Naranja goleó a Pillmatún y quedó a dos del puntero, mientras que La Amistad le ganó a Cimac y se mantiene firme en la pelea por el título. Todos los detalles.
El torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia ingresó en su etapa de definición y la pelea por el título está al rojo vivo. A falta de tan solo dos jornadas para el cierre del torneo, Atlético Regina ganó en La Pampa y se mantiene en la cima de la zona Campeonato, pero Deportivo Roca y La Amistad, sus perseguidores también cosecharon un triunfo y no le pierden pisada.
El elenco de Diego Napolitano hizo los deberes, le ganó 2 a 0 a Petroleros Pampeanos y lidera la tabla de posiciones. Facundo Gutiérrez abrió el marcador y de Marcelino García amplió la diferencia de penal.
Por su parte,Deportivo Roca le ganó 4-1 con autoridad a Pillmatún en su visita a Cipolletti. La gran figura de la tarde fue Damián Quesada, quien se iluminó y convirtió los cuatro tantos del conjunto de Martín Medina. Para el elenco local, descontó Carin Najul. Con este resultado, el Naranja quedó a dos unidades del elenco reginense y le mete presión.
Además, La Amistad también se llevó un triunfo de visitante. En Roca, venció 2 a 1 a Cimac con tantos de Lucas Lascano y Mauro García. Para el local anotó Leonel Prado.
La jornada dominical dejó un notable triunfo de San Martín, que se impuso 3 a 1 ante Catriel. En tanto, Unión derrotó 3 a 1 a Argentinos del Norte en el Zit Formiga. Por último, Círculo Italiano goleó 3 a 0 a Fernández Oro y obtuvo su primer triunfo en lo que va de la temporada.
La fecha se completará esta tarde. A partir de las 15, Cipolletti recibirá a Huergo en el predio 15 de Octubre.
Las posiciones en la tabla de la zona Campeonato de la Liga Confluencia
- Atlético Regina (24 puntos)
- Deportivo Roca (22 puntos)
- La Amistad (20 puntos)
- Cimac (18 puntos)
- San Martín (17 puntos)
- Cipolletti (16 puntos)
- Argentinos del Norte (15 puntos)
- Pillmatún (13 puntos)
- Unión (13 puntos)
- Petroleros Pampeanos (12 puntos)
- Catriel (10 puntos)
- Deportivo Huergo (8 puntos)
- Círculo Italiano (7 puntos)
- Fernández Oro (7 puntos)
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