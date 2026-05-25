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Recta final en la Liga Confluencia: Regina sigue líder, pero Roca y La Amistad no aflojan

El conjunto reginense se impuso 2-0 a Petroleros Pampeanos y lidera la zona Campeonato. El Naranja goleó a Pillmatún y quedó a dos del puntero, mientras que La Amistad le ganó a Cimac y se mantiene firme en la pelea por el título. Todos los detalles.

Redacción

Por Redacción

Damián Quesada convirtió los cuatro tantos para el Naranja. (Foto: prensa Deportivo Roca)

Damián Quesada convirtió los cuatro tantos para el Naranja. (Foto: prensa Deportivo Roca)

El torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia ingresó en su etapa de definición y la pelea por el título está al rojo vivo. A falta de tan solo dos jornadas para el cierre del torneo, Atlético Regina ganó en La Pampa y se mantiene en la cima de la zona Campeonato, pero Deportivo Roca y La Amistad, sus perseguidores también cosecharon un triunfo y no le pierden pisada.

El elenco de Diego Napolitano hizo los deberes, le ganó 2 a 0 a Petroleros Pampeanos y lidera la tabla de posiciones. Facundo Gutiérrez abrió el marcador y de Marcelino García amplió la diferencia de penal.

El Albo se trajo un triunfo de oro de La Pampa. (foto: prensa Atlético Regina)

Por su parte,Deportivo Roca le ganó 4-1 con autoridad a Pillmatún en su visita a Cipolletti. La gran figura de la tarde fue Damián Quesada, quien se iluminó y convirtió los cuatro tantos del conjunto de Martín Medina. Para el elenco local, descontó Carin Najul. Con este resultado, el Naranja quedó a dos unidades del elenco reginense y le mete presión.

Además, La Amistad también se llevó un triunfo de visitante. En Roca, venció 2 a 1 a Cimac con tantos de Lucas Lascano y Mauro García. Para el local anotó Leonel Prado.

La jornada dominical dejó un notable triunfo de San Martín, que se impuso 3 a 1 ante Catriel. En tanto, Unión derrotó 3 a 1 a Argentinos del Norte en el Zit Formiga. Por último, Círculo Italiano goleó 3 a 0 a Fernández Oro y obtuvo su primer triunfo en lo que va de la temporada.

La fecha se completará esta tarde. A partir de las 15, Cipolletti recibirá a Huergo en el predio 15 de Octubre.

Las posiciones en la tabla de la zona Campeonato de la Liga Confluencia

  1. Atlético Regina (24 puntos)
  2. Deportivo Roca (22 puntos)
  3. La Amistad (20 puntos)
  4. Cimac (18 puntos)
  5. San Martín (17 puntos)
  6. Cipolletti (16 puntos)
  7. Argentinos del Norte (15 puntos)
  8. Pillmatún (13 puntos)
  9. Unión (13 puntos)
  10. Petroleros Pampeanos (12 puntos)
  11. Catriel (10 puntos)
  12. Deportivo Huergo (8 puntos)
  13. Círculo Italiano (7 puntos)
  14. Fernández Oro (7 puntos)

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La Amistad

Liga Confluencia

El torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia ingresó en su etapa de definición y la pelea por el título está al rojo vivo. A falta de tan solo dos jornadas para el cierre del torneo, Atlético Regina ganó en La Pampa y se mantiene en la cima de la zona Campeonato, pero Deportivo Roca y La Amistad, sus perseguidores también cosecharon un triunfo y no le pierden pisada.

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