Gran actuación de Nicolás Varrone en Montreal: remontó posiciones y terminó sexto

El automovilismo argentino cerró un fin de semana destacado en Canadá. Al histórico sexto puesto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se sumó la sólida actuación de Nicolás Varrone en la Fórmula 2. El piloto argentino terminó sexto en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal tras beneficiarse por una sanción al paraguayo Joshua Duerksen y sumó puntos para el campeonato.



El ganador de la competencia fue Martinius Stenshorne, en una carrera marcada por múltiples interrupciones debido al ingreso del Auto de Seguridad.

El piloto de Van Amersfoort Racing protagonizó una gran remontada luego de largar desde la 12ª posición. Además de los puntos obtenidos por el resultado final, también sumó una unidad extra gracias a la vuelta más rápida de la carrera, con un registro de 1:24.394.

La competencia tuvo varios momentos de atención y uno de los incidentes más destacados ocurrió cuando el líder, Laurens Van Hoepen, impactó contra el tradicional Muro de los Campeones.

En medio de la estrategia de paradas en boxes, Varrone llegó a ubicarse segundo al extender su permanencia en pista mientras varios rivales ingresaban a cambiar neumáticos. El argentino, que había perdido una posición en la largada, realizó su detención en la vuelta 10 para reemplazar los compuestos súper blandos y volvió a pista en el puesto 16.

Desde allí comenzó una nueva remontada que lo llevó hasta el octavo lugar en la bandera a cuadros. Más tarde, la penalización de diez segundos aplicada a Duerksen le permitió escalar una posición más y cerrar el domingo en el sexto puesto.

El resultado le permitió dejar atrás la frustración de la carrera Sprint del sábado. Allí, Varrone había avanzado del décimo al séptimo puesto, pero fue sancionado por una infracción durante una relargada con Auto de Seguridad y terminó relegado al 16° lugar.

Con información de TyC Sports