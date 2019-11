Bolivia: las ventas de gas a Argentina “no están en riesgo” pese a caída de reservas

El Gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia dio un preocupante informe sobre las reservas de hidrocarburos; suman solo 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) y no 10,7 TCF como había certificado la firma canadiense Sproule. No obstante, aseguró que los negocios con Argentina y Brasil y el abastecimiento al mercado interno no están en riesgo.

La información mereció hoy la primera plana del diario La Razón de ese país. Se consigna allí que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró que con los nuevos datos "el negocio no se va a caer”. Destacó que “tenemos la posibilidad de continuar con el negocio del gas con el Brasil, con la Argentina y el mercado interno”. Dijo que también se analiza un proceso contra la certificadora sobre la base de un nuevo estudio.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De allí sale gas para Argentina y Brasil.

El funcionario trató de transmitir, de todos modos, tranquilidad: sostuvo que hay “una garantía de cumplimiento de volúmenes contractuales” y por ello- agregó- “estamos tranquilos, vamos a tener suficiente gas como para poder sostener los tres elementos fundamentales de nuestra economía”.

“Hay una caída de reservas real”, señaló y pidió asumir esta realidad. Anunció un plan de trabajo para “encontrar cuál fue el motivo de la caída de reservas”.

La revelación impulsa a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a comenzar los trámites para una certificación de reservas con una nueva empresa en unos cinco meses, anunció el presidente de esa firma, José Luis Rivero.

Este nuevo informe será base para un posible proceso contra las transnacional Sproule y las exautoridades del Estado. “Necesitamos tener el nuevo valor para tener el proceso”, afirmó.