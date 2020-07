Brawn aseguró que todos copian en la Fórmula 1

Ross Brawn, director técnico y deportivo de la Fórmula 1 opinó con honestidad brutal acerca de las denuncias de Renault a Racing Point por su semejanza con Mercedes después de las tres primeras pruebas del Mundial.



“Mi opinión es que copiar en la Fórmula 1 es algo estándar. Cada equipo tiene, en tiempos normales, fotógrafos digitales en el pit lane que toman miles de fotos de cada auto para estudiarlas, con el objetivo de copiar las mejores ideas”, aseguró Brawn.



El ex jefe técnico de la escudería Ferrari no tuvo reparos en destacar que “nosotros solíamos darles a nuestros fotógrafos una lista de compras”.



Agregó que “Racing Point lo llevóo a la siguiente etapa y realizó un trabajo más completo. No hay un solo equipo en este paddock que no copió algo de otro. Le pediría a cada director técnico en el paddock que levante la mano si no copiaron a otra persona. No verás ninguna mano”.



Brawn se refirió a la relación que hubo entre Racing Point y Mercedes, que en el nuevo Mundial, que comenzó con tres pruebas en fila, comparten motores.



“El año último, Racing Point tuvo acceso y pudo usar conductos de freno Mercedes con especificaciones de 2019 porque no formaban parte de la lista”, destacó.



Ross Brawn no anduvo con vueltas cuando habló de las denuncias de Renault a Racing Point. Gentileza.

Después, aseguró que “este año, los conductos de freno son piezas listadas, por lo que debe diseñar el suyo. Racing Point no puede olvidar el conocimiento que adquirieron. Creo que es ilógico pensar que pueden borrar sus bancos de memoria. Es un problema complicado que deben resolver los expertos de la FIA”.