Un estudio revela que quienes nacieron entre 1950 y 1970 tienen una ventaja psicológica clave
Si bien los especialistas aclaran que estos rasgos no se aplican a todas las personas por igual, el estudio permite entender cómo el contexto influye en la construcción emocional.
Las distintas generaciones no solo se diferencian por la tecnología o el contexto histórico en el que crecieron, sino también por la forma en que desarrollaron sus herramientas emocionales. En ese sentido, una investigación reciente publicada en BMJ Mental Health puso el foco en un rasgo que distingue a quienes nacieron entre 1950 y 1970.
La resiliencia como ventaja principal
Según el estudio, las personas de esa generación presentan, en promedio, una mayor resiliencia mental. Es decir, una capacidad más sólida para afrontar situaciones difíciles, adaptarse a los cambios y tolerar la frustración sin perder estabilidad emocional.
Los investigadores vinculan esta fortaleza con el contexto en el que crecieron: una etapa marcada por mayor independencia, vínculos cara a cara y menor exposición a estímulos constantes.
A diferencia de las generaciones actuales, atravesadas por la inmediatez y la hiperconectividad, quienes nacieron entre 1950 y 1970 se desarrollaron en un entorno con menos distracciones y menor presión social permanente.
La ausencia de redes sociales y de comparación constante habría favorecido una autoestima más estable y una forma más práctica de enfrentar los problemas cotidianos.
Los rasgos que explican esta fortaleza
Entre las características más destacadas que surgen del análisis, aparecen:
- Autonomía: mayor capacidad para resolver situaciones sin depender de otros
- Paciencia: mejor tolerancia a la espera y a la incertidumbre
- Vínculos presenciales: relaciones más directas y profundas
- Menor comparación social: menos presión externa sobre la propia vida
- Adaptabilidad: facilidad para enfrentar cambios sin desestabilizarse
Si bien los especialistas aclaran que estos rasgos no se aplican a todas las personas por igual, el estudio permite entender cómo el contexto influye en la construcción emocional.
En un escenario actual marcado por el estrés, la velocidad y la sobreexposición, estas habilidades aparecen como una ventaja significativa para sostener el bienestar mental.
Así, más que una cuestión de edad, la resiliencia se posiciona como una herramienta clave que puede desarrollarse y fortalecerse a lo largo de la vida.
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