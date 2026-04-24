Riestra dio la sorpresa ante Independiente y ganó su primer partido en el Apertura

Ávalos no pudo aportar su cuota goleadora y el Rojo lo sufrió. Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Apertura Liga Profesional.

Independiente tropezó en el Guillermo Laza y no pudo hacerse de los tres puntos que necesitaba. Riestra sorprendió al Rojo y se impuso 2-0 por la fecha 16 para sumar su primera victoria en el Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Quinteros llegaba en la sexta ubicación de la Zona A con 21 puntos y una victoria le hubiese asegurado la clasificación a los playoffs del certamen.

Los goles del Malevo en el triunfo ante Independiente

El Malevo abrió el marcador a los 13 minutos luego de una pelota larga de Ignacio Arce mal defendida por Independiente. Mariano Bracamonte encontró un rebote otorgado por Rodrigo Rey y anotó el 1-0.

¡DEL PELOTAZO DE ARCE LLEGÓ EL GOL DE RIESTRA! Nacho metió la pelota al área desde mitad de cancha y Bracamonte encontró el rebote tras la atajada de Rey para anotar el 1-0 del Malevo vs. Independiente.



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Los de Avellaneda buscaron el empate con más empuje que juego. El palo salvó al local en el segundo tiempo, que con fortuna amplió la ventaja a través de un córner que Pedro Ramírez mandó al fondo de la red.

¡¡TE MATARÉ DIJO RAMÍREZ!! Cabezazo goleador del 5 de Riestra, para vencer la estirada de Rey y marcar el 2-0 de Riestra ante Independiente… ¿Partido LIQUIDADO?



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Riestra había anotado sólo tres tantos en 14 partidos y cuatro a lo largo del año, si se suma su presentación en la Copa Argentina.