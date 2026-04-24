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Riestra dio la sorpresa ante Independiente y ganó su primer partido en el Apertura

El Rojo dejó pasar la chance de clasificación a los a los playoffs al caer por 2-0 ante Deportivo Riestra, que cortó la racha sin triunfos. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Ávalos no pudo aportar su cuota goleadora y el Rojo lo sufrió. Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Apertura Liga Profesional.

Ávalos no pudo aportar su cuota goleadora y el Rojo lo sufrió. Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Apertura Liga Profesional.

Independiente tropezó en el Guillermo Laza y no pudo hacerse de los tres puntos que necesitaba. Riestra sorprendió al Rojo y se impuso 2-0 por la fecha 16 para sumar su primera victoria en el Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Quinteros llegaba en la sexta ubicación de la Zona A con 21 puntos y una victoria le hubiese asegurado la clasificación a los playoffs del certamen. 

Los goles del Malevo en el triunfo ante Independiente

El Malevo abrió el marcador a los 13 minutos luego de una pelota larga de Ignacio Arce mal defendida por Independiente. Mariano Bracamonte encontró un rebote otorgado por Rodrigo Rey y anotó el 1-0.

Los de Avellaneda buscaron el empate con más empuje que juego. El palo salvó al local en el segundo tiempo, que con fortuna amplió la ventaja a través de un córner que Pedro Ramírez mandó al fondo de la red.

Riestra había anotado sólo tres tantos en 14 partidos y cuatro a lo largo del año, si se suma su presentación en la Copa Argentina.


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Independiente tropezó en el Guillermo Laza y no pudo hacerse de los tres puntos que necesitaba. Riestra sorprendió al Rojo y se impuso 2-0 por la fecha 16 para sumar su primera victoria en el Torneo Apertura.

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