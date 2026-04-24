Sencilla y con detalles en madera: así es la casa de Emanuel Noir en Entre Ríos

Lejos del ritmo intenso de las giras y los escenarios, el líder de Ke Personajes encuentra refugio en su hogar ubicado en Concepción del Uruguay, una vivienda que combina amplitud, calidez y un estilo marcado por lo natural.

El músico mostró en distintas ocasiones, a través de sus redes sociales, algunos rincones de la casa donde vive junto a su familia, dejando ver un diseño pensado para la vida cotidiana.

Una casa amplia y funcional

La propiedad cuenta con dos pisos y espacios amplios, ideales para una dinámica familiar. Uno de los ambientes más destacados es el living, donde se encuentra una escalera que conecta con la planta superior.

En ese sector, Noir eligió exhibir parte de su carrera: en la pared se pueden ver los discos de oro y platino obtenidos junto a su banda, integrando lo profesional con lo personal.

La madera como protagonista

El rasgo distintivo de la casa es el uso de la madera, presente en muebles, detalles decorativos y distintos rincones del hogar. Este material aporta una sensación de calidez y armonía que atraviesa todos los ambientes.

Además, el cantante es un apasionado coleccionista de muebles antiguos, lo que le da al interior un estilo particular, con piezas que suman identidad y carácter.

Cocina luminosa y espacios naturales

En la cocina predominan los tonos claros, con paredes blancas que contrastan con muebles de madera y vidrio, generando un ambiente luminoso y funcional.

En el exterior, la casa cuenta con un amplio jardín con macetas y vegetación, un espacio pensado para el descanso y la conexión con la naturaleza.

Tras un año de intensa actividad musical, el regreso a su casa en Entre Ríos representa para Emanuel Noir un espacio de tranquilidad. Allí, el artista combina su vida familiar con momentos de descanso, en un entorno sencillo pero cuidado, donde cada detalle refleja su estilo personal.