Irán enfría la mediación en Pakistán mientras Donald Trump insiste en negociar

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a la izquierda, estrecha la mano de su homólogo paquistaní, Ishaq Dar (Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán vía AP)

La posibilidad de reactivar un canal diplomático para frenar la escalada en Medio Oriente volvió a escena, aunque marcada por versiones contrapuestas entre Irán y Estados Unidos. Mientras Washington anunció el envío de emisarios a Pakistán para retomar el diálogo, Teherán negó de forma tajante cualquier reunión bilateral en ese marco.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que no existe un encuentro programado entre delegaciones de ambos países en Islamabad. En cambio, confirmó que el canciller Abbas Araghchi mantendrá únicamente conversaciones con autoridades paquistaníes, que actúan como mediadores indirectos.

La postura iraní contrastó con el mensaje de Donald Trump, quien había anticipado el viaje de sus asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para avanzar en un eventual acuerdo. El líder republicano sostuvo que Irán “quiere negociar” y que existe una oportunidad para destrabar el conflicto si acepta شروط verificables, especialmente en relación con su programa nuclear.

El intento de mediación se da en un contexto de alta tensión, con antecedentes recientes de conversaciones fallidas en Pakistán bajo la órbita del primer ministro Shehbaz Sharif. Aquellas negociaciones no prosperaron por diferencias sobre sanciones, el control del estrecho de Ormuz y el desarrollo nuclear iraní.

En paralelo a los gestos diplomáticos, Estados Unidos profundizó la presión sobre Teherán con nuevas sanciones a empresas vinculadas a la exportación de petróleo y mantiene el bloqueo naval en la región. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que la presión económica y militar continuará “el tiempo que sea necesario”.

Así, el escenario combina señales de apertura al diálogo con una escalada de medidas coercitivas, mientras Pakistán intenta sostener un canal indirecto de negociación en medio de una creciente incertidumbre global.