Brutal ataque de un inquilino a la dueña de casa y su familia en Roca

Foto: gentileza

Marta Vásquez todavía no puede creer lo que sucedió ayer. Entre lágrimas, esta vecina del barrio Chacra Monte de Roca, relató que su inquilino -quien desde hace varios meses no pagaba el alquiler- la atacó junto al resto de su familia. No sólo le pegaron una trompada en el rostro sino que también golpearon con un fierro a su hijo y le sacaron un diente de un golpe a su pareja.

Los agresores fueron detenidos pero ya recuperaron la libertad y ahora la mujer pide ayuda porque tiene temor de sufrir nuevos ataques.

Todo comenzó ayer cerca del mediodía en calle Ñiere 1107. Allí, Marta tiene su casa y, lindante, un monoambiente que alquila.

La mujer contó que su inquilino, que sería de apellido Hernández, había dejado de abonarle el alquiler hace cuatro meses. Y cada vez se hacía más necesario que se marchara ya que parte de su sustento proviene de esos ingresos.

Cerca del mediodía este hombre convocó a algunos amigos y comenzaron a beber alcohol. “Yo sabía que ellos nos iban a agredir y por eso llamé dos veces a la policía que hablaron con ellos y no pasó nada”, dijo la vecina.

Pero la violencia llegó pasadas las 18 cuando su pareja y su hijo (23) llegaron a su casa. Relató que ella se encontraba con su bebé de nueve meses y su otro hijo de 13.

“A mi me pegaron una trompada en el rostro y a mi hijo le pegaron con un fierro en la cabeza. A mi pareja la golpearon y le sacaron un diente”, contó todavía conmocionada esta mañana.

Marta relató que tenían tal grado de exaltación que no pudieron hacer nada frente a la feroz golpiza del inquilino y de su amigo.

Lo cierto es que los vecinos asistieron a la familia en medio del tremendo ataque y minutos después llegó el personal policial que finalmente se llevó detenido a los sujetos.

El hijo de Marta, que ayer cumplió años, también sufrió un brutal ataque.

“El problema es que ya quedaron en libertad. Tengo miedo por mi y por mis hijos. Estas personas están libres y van a volver en algún momento a mi casa”, se lamentó la vecina quien pidió ayuda a las autoridades policiales y judiciales para poder afrontar esta situación.

El fiscal Ricardo Romero aseguró que en la causa no hubo detenidos y que existieron agresiones recíprocas entre los involucrados. Igualmente hay dos denuncias por agresiones del hijo y de la pareja de la señora Marta Vásquez.

Marta pidió publicar esta foto porque tiene miedo que algo peor pueda suceder.