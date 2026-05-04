Correo Argentino cerró otra sucursal en Neuquén y tres localidades deberán viajar para hacer envíos

La empresa estatal Correo Argentino cerró una nueva oficina en la provincia de Neuquén como parte de un plan de reorganización con alcance sobre el personal y las sucursales dispuestas en el interior del país.

Se trata de la dependencia que funcionaba en Senillosa y atendía también a Villa El Chocón y Arroyito, cuyos vecinos ahora tendrán que viajar hasta Plottier o la capital provincial para hacer algún trámite con la firma.

La medida fue confirmada por el secretario general del sindicato de Trabajadores del Correo Oficial de Neuquén y Río Negro, Rafael Tropa.

La atención estaba a cargo de un solo empleado, quien fue despedido y luego reincorporado por la empresa, luego de un entendimiento entre Correo Argentino y la federación nacional de los trabajadores del sector, que había prometido lanzar un plan de lucha por la cantidad de desvinculaciones.

Correo Argentino: achiques, despidos y un nuevo acuerdo

Tropa precisó que en todo el país el número de despidos ascendía a 350, con al menos 10 de ellos efectuados en Neuquén y Río Negro.

Consultado por la oficina de Senillosa y su futuro, el dirigente minimizó las posibilidades de que sea reabierta en el corto plazo, ya que, aún con su encargado de regreso, era una de las sedes que «estaba en la mira» para sacarla de funcionamiento, afirmó.

El asunto causó preocupación en el Concejo Deliberante de la localidad, que envió una nota al municipio para que gestione de manera urgente una solución alternativa con la firma y se garantice la continuidad del servicio para los habitantes.

El secretario general de sindicato explicó que el programa de achique de la compañía también tuvo repercusiones en Río Negro, donde se cerraron las sucursales de otras dos localidades, Mainqué y Cervantes.

A pesar de las promesas de reincorporación, tanto en esos municipios del Alto Valle como en Senillosa, Tropa fue insistente sobre la situación de las oficinas y descartó que la vuelta de los empleados se concrete necesariamente en los puestos que tenían hasta ahora.

«Hay que pelear para que esas oficinas vuelvan a abrir porque la empresa puede mandar a los trabajadores a otro lado y los condenada a pagar por el colectivo», le había dicho el representante gremial a Diario RÍO NEGRO durante el fin de semana.

«Perjudica a la gente que va a tener que viajar»

En el caso de Neuquén, el dirigente realizó un pedido similar, llamando a los vecinos de las localidades afectadas para que reclamen por la reapertura de las instalaciones.

«Es algo complejo lo del cierre de la surcursal, porque perjudica también a la gente que va a tener que viajar hasta Plottier para poder contar con el servicio de correo», agregó.

La de Senillosa abastecía no solo a esa localidad, sino también a Arroyito y Villa El Chocón. Si se toman como referencia los datos del censo 2022, la población que podría verse alcanzada por esta acción superaría las 13.000 personas.

Esta no es la primera sede sobre la que se conocen versiones de un cierre definitivo. A fines de 2024 y principios de 2025 ocurrió un acontecimiento similar con la oficina de Las Lajas, cuyo desmantelamiento fue desmentido más tarde por Correo Argentino.