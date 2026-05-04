¿Hacia una interna sin CFK? El peronismo se rebela y asoman nuevos rivales para Axel Kicillof

La batalla cultural de Javier Milei y la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner dejaron en estado de orfandad a un peronismo que en las últimas semanas empezó a adelantar jugadas camino al 2027. El episodio que envuelve a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero del modelo libertario, reactivó a la principal oposición en busca de un discurso que seduzca a más de un tercio del electorado.

Una figura de la izquierda como Myriam Bregman y el gobernador Axel Kicillof aparecen hoy como los nombres sobresalientes en una escena nacional donde se empiezan a colar outsiders de la talla de Jorge Brito o el pastor Dante Gebel que encuentran adeptos incluso entre sindicalistas o peronistas no kirchneristas. El equipo de Milei ya trabaja por su reelección con Patricia Bullrich apurando el paso y sin disimulo.

La «tercera vía» de Parque Norte: el plan de Juan Manuel Olmos para jubilar la obediencia al kirchnerismo

Salvo por el peso de Kicillof, el estado de dispersión del peronismo se asemeja al del 2019 cuando se multiplicaron precandidaturas hasta que Cristina Kirchner anunció que compartiría fórmula con Alberto Fernández. El recuerdo de aquella gestión, el golpe a la política tradicional que significó Milei y la condena que pesa sobre CFK generaron una rebelión en las tribus del PJ que ya no guardan obediencia hacia ella ni hacia su hijo Máximo Kirchner.

Histórico operador en las sombras el porteñísimo Juan Manuel Olmos, hoy presidente de la Auditoría General de la Nación, encabezó el viernes un plenario federal en Parque Norte donde confluyeron dirigentes otrora alineados con el kirchnerismo que se reconocen cansados. Algunos fueron portadores frustrados de promesas K para encabezar listas como el intendente de Pilar Federico Achaval que el viernes se subió al escenario del Peronismo Federal como una de las figuras con más centralidad.

Olmos, que se ocupó de avisar en San José 1111 sobre la movida, sostuvo la logística de Alberto Fernández cuando fue bendecido con una candidatura que le quedaba grande. También sostuvo parte de la gestión con bajo perfil como vicejefe de gabinete. Gran parte del círculo íntimo que acompañó a Alberto Fernández y que nunca logró armar el albertismo estuvo el viernes en Parque Norte.

Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Federico Achaval en el plenario. (Foto: Clarín Fotografía)

También massistas que representan al PJ y no al Frente Renovador como el diputado nacional Guillermo Michel que trabaja por ser candidato a gobernador de Entre Ríos, fue asesor de Miguel Pichetto y sostén de Massa en cuestiones tributarias. Su rol deja entrever la sombra del excandidato a presidente que podría aspirar a una revancha y que encuentra en Kicillof un adversario potente. “Deseo que no haya un candidato de síntesis, tiene que haber discusión y una interna que legitime” pidió Olmos en declaraciones radiales.

Otra figura de la tercera vía –entre La Cámpora y el kicillofismo- es Victoria Tolosa Paz que junto a su marido Enrique “Pepe” Albistur fue puntal del albertismo. Kelly Olmos, hoy diputada nacional y ministra de Trabajo de Fernández habló ante el auditorio del Peronismo Federal que logró reunir a representantes de 20 provincias.

Kicillof desembarca en Córdoba: el test electoral en territorio antiK y el guiño de Natalia de la Sota

Entre los distritos ausentes en Parque Norte figuran Río Negro y Neuquén. En el primer caso algunas fuentes de la organización señalaron que compromisos locales les impedían viajar mientras otros reconocieron que se prioriza sostener la unidad rionegrina por sobre armados nacionales. Los neuquinos por su parte se dividen entre la nueva lealtad a Rolando Figueroa pero con línea nacional en Axel Kicillof y Oscar Parrilli que jugará donde señale Cristina. El exsenador adelantó que probablemente sea cualquier candidato excepto el gobernador de Buenos Aires.

Los federales por ahora y según dijo Olmos en su discurso en Parque Norte prefieren debatir ideas y programas sin nombres lo que excluye la ‘naturalidad’ de Kicillof. Con letra suya y de Michel se habló de equilibrio fiscal. Horas después en una visita a Cañuelas les respondió Máximo Kirchner: “Este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad. Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”.

Y también consideró que “lo que tenemos que tener en claro quienes tenemos responsabilidades es que por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades y yo creo que cualquier propuesta tiene que partir de la seriedad y lo que primero queda claro y ha pasado desde que Cristina dejó el gobierno y el endeudamiento que tomara en 2018 Mauricio Macri es que la prioridad debe ser organizar el desendeudamiento en Argentina”.

Axel Kicillof durante la misa la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte del Papá Francisco. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

El estado asambleario en el peronismo se grafica también en la multiplicidad de precandidaturas. Sergio Uñac, exgobernador al que sin éxito buscó la CGT dos años atrás, parece tener ganas de caminar el país. Dicen que cuenta con un guiño de CFK.

Lo mismo hace Agustín Rossi, el diputado al que no le fue bien en Santa Fe y que no habla de volver a intentar una precandidatura presidencial, pero aún así recorre el país. Este fin de semana viajó a Mendoza para contener y potenciar su propio espacio.

El próximo viernes será el debut de Kicillof más allá del área metropolitana. Acompañado por Héctor Daer participará del Congreso anual de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Si Natalia de la Sota diputada nacional y portadora de un apellido de peso lo pasara a saludar sería todo un dato político para quienes alientan una fórmula joven que reconcilie al peronismo con una provincia profundamente antiK.

Massa, Uñac y Grabois: los nombres que agitan la interna de un peronismo en estado de asamblea