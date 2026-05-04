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Política

Cipolletti licita la nueva rotonda entre Illia y Perón, nexo clave entre la Ruta 151 y la 65

La obra estratégica busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de ese sector de Cipolletti. La apertura de ofertas será mañana y la obra millonaria contará con financiamiento provincial y ejecución municipal.

Redacción

Por Redacción

Esta rotonda es un nexo clave entre la Ruta 151 y la 65. Foto: municipio de Cipolletti.

Esta rotonda es un nexo clave entre la Ruta 151 y la 65. Foto: municipio de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti avanzará con una intervención clave en uno de los cruces más transitados de la ciudad. El 5 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación para ejecutar la rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón.

El intendente Rodrigo Buteler anunció anteriormente por sus redes sociales la convocatoria y subrayó la relevancia del proyecto. “Una obra muy solicitada por los vecinos. El 5 de mayo vamos a saber qué empresa va a realizar la obra, generalmente se tarda de 2 a 3 meses para que arranque, el sector va a quedar mucho más ordenado y se van a prevenir accidentes”, afirmó.

Nueva rotonda en Cipolletti: obra millinaria para mejorar tránsito y prevenir accidentes

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que la intervención apunta a mejorar el flujo vehicular en un nodo clave, en línea con el crecimiento sostenido de la ciudad y la necesidad de optimizar su infraestructura vial.

El proyecto contempla la ejecución completa de la rotonda y sus accesos con carpeta asfáltica, además del entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel para garantizar el escurrimiento y evitar interferencias con la circulación.

También se prevé la incorporación de señalización vial horizontal y vertical, junto con mejoras en el alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED y columnas metálicas de alta resistencia para reforzar la seguridad.

A su vez, se ejecutarán cordones cuneta y otras tareas complementarias que permitirán consolidar el sector desde el punto de vista urbano.

La obra cuenta con un plazo estimado de 210 días corridos y un presupuesto oficial de $1.380.930.000.

El proyecto se integra a un plan más amplio de mejoramiento y seguridad vial impulsado por el municipio, enfocado en reorganizar los principales accesos y acompañar el desarrollo económico local mediante inversiones en movilidad.


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El municipio de Cipolletti avanzará con una intervención clave en uno de los cruces más transitados de la ciudad. El 5 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación para ejecutar la rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón.

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