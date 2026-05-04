Tragedia en Tornquist: murió Talía Mansilla, la hija del histórico piloto Enrique "Quique" Mansilla.

El automovilismo argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Talía Mansilla en un grave accidente vial, ocurrido este último domingo 3 de mayo 2026 en el partido bonaerense de Tornquist.

El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 07:30 horas en la ruta provincial 76, involucró a un Ford Focus y un Citroën C3, vehículo en el que se desplazaba Talía Mansilla junto a tres acompañantes que también perdieron la vida. La noticia ha generado una profunda conmoción debido al vínculo familiar de la víctima con Quique Mansilla, figura emblemática del deporte motor nacional.

Tragedia en Tornquist: el trágico accidente de Talía Mansilla en la ruta provincial 76

El impacto frontal se produjo a la altura de Abra de la Ventana, una zona de geografía compleja en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Víctimas en el lugar : según fuentes oficiales, Talía Mansilla (29) , María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26) fallecieron de manera instantánea en el sitio de la colisión.

: según fuentes oficiales, , María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26) fallecieron de manera instantánea en el sitio de la colisión. Fallecimiento hospitalario : Ezequiel Agustín Quaglio (31), el cuarto ocupante del Citroën C3, murió poco después en el Hospital Municipal de Tornquist tras ser trasladado de urgencia.

: Ezequiel Agustín Quaglio (31), el cuarto ocupante del Citroën C3, murió poco después en el Hospital Municipal de Tornquist tras ser trasladado de urgencia. Estado de los heridos: los conductores de ambos vehículos y una acompañante del Ford Focus resultaron con heridas de diversa gravedad y permanecen bajo observación médica.

Quique Mansilla: el legado del piloto que desafió a Ayrton Senna

La muerte de Talía Mansilla reavivó en la memoria colectiva la trayectoria de su padre, Quique Mansilla, cuya historia de vida cobró notoriedad reciente gracias a producciones biográficas sobre la Fórmula 1.

Rivalidad histórica : Enrique «Quique» Mansilla fue el primer gran oponente de la leyenda brasileña Ayrton Senna durante su etapa en la Fórmula Ford Británica a principios de los años 80.

: Enrique fue el primer gran oponente de la leyenda brasileña Ayrton Senna durante su etapa en la Fórmula Ford Británica a principios de los años 80. Impacto de la Guerra de Malvinas : la carrera de Quique Mansilla hacia la máxima categoría se vio truncada por los problemas financieros derivados del conflicto bélico de 1982, que le impidieron obtener el título de la F3 Británica.

: la carrera de hacia la máxima categoría se vio truncada por los problemas financieros derivados del conflicto bélico de 1982, que le impidieron obtener el título de la F3 Británica. Condolencias del sector: diversos referentes y periodistas del deporte motor expresaron sus condolencias a la familia tras el fallecimiento de Talía Mansilla, destacando la calidad humana del expiloto.

Tragedia en Tornquist: investigación oficial sobre las causas del siniestro vial

La Policía Comunal y las autoridades judiciales de Tornquist han iniciado las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades en el accidente que le costó la vida a Talía Mansilla.