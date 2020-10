BTU, barril, fracking y otras delicias de la jerga petrolera

“Subo a buscar a unos viejos”, “el pozo se mojó”, “es papa”, se les escucha decir a los hombres (y un puñadito de mujeres) que trabajan en la industria del gas y del petróleo. “Workover”, “fracking”, “cutting”, “sarta”, son términos más técnicos, pero igual de usados por miles de personas que en la región se ganan la vida en los pozos.

En los últimos años creció de manera notable el periodismo especializado en oil & gas. Y de a poco fue adquiriendo ese lenguaje mitad técnico, mitad popular, que forma parte de una jerga que los distingue.

El resto de los mortales hace esfuerzos por entender qué es un “piloto” o un “cluster” o un trépano, y eso también los aleja de la grey petrolera. O al revés: el mundo del petróleo se diferencia cada vez más del resto.

¿Millón de BTU o metros cúbicos? Barril de petróleo, ¿pero de qué volumen? Un pozo de 4.000 metros: ¿me están diciendo que avanzan con la perforación 4 kilómetros debajo de la superficie? Las unidades de medida también tienen su especificidad.

El mito de un lago de líquido negro enterrado en el subsuelo del que se va chupando hasta quedar vacío es una de las preguntas que más divierten a los ingenieros como el reconocido Rubén Caligari (exPetrobras y docente de ITBA).

Es tal la presión que hay en la roca y tan efectiva la trampa que contuvo allí durante millones de años a los pequeños seres vivos que se transformaron en petróleo (lo de los dinosaurios es otro mito), que cuando se extrae el líquido, no se produce un vacío, todo se acomoda y se vuelve a llenar.

Hay palabras que son muy nuevas, hechas más para escritorios que para pozos petroleros, como cluster (una especie de unión de sinergias en torno de un objetivo) o un piloto, que es, como su nombre lo indica, una especie de una prueba.

El vocabulario petrolero es muy amplio y esto es apenas una aproximación.

Breve diccionario ilustrado

Millón de BTU: como no todos los gases tienen la misma capacidad calórica, que es en lo que se busca transformar este combustible, se utiliza la British Thermal Unit, que es el calor necesario para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua (poco menos de medio litro) en condiciones atmosféricas normales. Se usa a los efectos del precio.

La imagen de un barril es atractiva, pero el crudo viaja por caños.

Barril de crudo: el petróleo sin refinar no se transporta en tambores ni en barricas, sino por caños, pero el precio está estandarizado en barriles que tienen 42 galones (para nosotros, 159 litros). Cuando se refina, se obtienen una decena de productos procesados; entre gasoil y naftas, cada barril rinde entre 55 y 66 litros.

WTI o Brent: son precios de referencia de mercados regionales del petróleo, que es una commoditie. West Texas Intermediate (de Estados Unidos) fue utilizado muchos años como referencia en Argentina, pero desde hace unos cinco años pasamos al Brent (Mar del Norte, Gran Bretaña).

Barril Criollo: se inventó hace poco más de una década (el adjetivo tiene el sello inconfundible del neuquino Jorge Sapag) cuando los precios internacionales del crudo, al que nuestro país está acoplado, se redujeron de manera notable. En Argentina había un valor artificial por encima de ese precio de referencia en beneficio de las petroleras y las provincias productoras. La diferencia se cubría con subsidios estatales. Ahora que los precios volvieron a derrumbarse, se reestableció el esquema, aunque gran parte la pagan los consumidores.

"Barril criollo" tiene todo el estilo del exgobernador Jorge Sapag.

GLP: es el gas envasado, el de las garrafas. Sus siglas quieren decir “gas licuado de petróleo”, aunque es básicamente butano y propano separado tanto del crudo como del gas natural.

Fracking: es la denominación de la fractura hidráulica, un procedimiento para partir la roca donde están los hidrocarburos, cientos, miles de metros debajo de la superficie. Se utiliza desde hace décadas, con empresas especializadas a nivel internacional. Pero el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales (que esencialmente son crudo o gas que no migró de la roca madre al reservorio y que está contenida en un ambiente menos permeable que el vidrio) no habría sido posible sin una fractura masiva (multifracking), que es lo que está en debate hoy por su impacto ambiental.

Cutting: son los recortes de roca que salen a la superficie junto con el lodo cuando se está perforando un pozo.

Los que trabajan en el campo se llaman "viejos". Nadie sabe explicar por qué.

Workover: se denomina así a los equipos que hacen reparaciones de pozos existentes o “terminaciones” de recién perforados.

API: es la unidad de medida de la densidad del petróleo. Se mide en grados, cuando más altos, mejor rendirá en la refinación. El crudo de la cuenca Neuquina es de alta calidad.

Sarta: es la unión de tuberías que van entrando al pozo a medida que se perfora. En el extremo inferior está el trépano, que horada el suelo.

En el campo

Hay términos que están muy lejos de la academia.

Papa: es cuando un pozo exploratorio no da el resultado previsto. “Dio papa”, es el dictamen.

Viejos: es difícil saber por qué a los trabajadores del petróleo, especialmente los que están en una torre de perforación, les dicen “viejos”.