ANSES y las nuevas auditorías: qué implica la reforma de Pensiones No Contributivas para los beneficiarios

Pensiones No Contributivas: el Gobierno auditará a los beneficiarios y limitará los aumentos por el nuevo requisito de invalidez.-

El sistema de seguridad social argentino atraviesa una reforma estructural tras la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 mediante el Decreto 84/2026, y la nueva propuesta del Gobierno. La normativa vigente faculta a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Secretaría Nacional de Discapacidad a iniciar un proceso de «conversión de oficio» de todas las prestaciones otorgadas antes de septiembre 2025.

Por su parte, el cambio más disruptivo en el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) en el que piensa el Gobierno nacional propone en el corto plazo que los futuros aumentos por movilidad se otorgarán prioritariamente a quienes demuestren una incapacidad total para el trabajo.

Esta medida busca, según el Ejecutivo a través de su iniciativa, diferenciar la asistencia por vulnerabilidad social de la invalidez laboral estricta, redefiniendo el acceso a las Pensiones No Contributivas bajo un criterio de productividad y transparencia administrativa.

ANSES: quiénes dejarían de cobrar aumentos en las Pensiones No Contributivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicaría un filtro de compatibilidad laboral que afectará la liquidación de haberes en los próximos meses, en el nuevo proyecto que intenta implementar a través del Congreso.

Bajo el nuevo régimen de la Secretaría Nacional de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas serán incompatibles con:

Empleo formal registrado : poseer un vínculo laboral en blanco o estar inscripto en el régimen general o simplificado (monotributo).

: poseer un vínculo laboral en blanco o estar inscripto en el régimen general o simplificado (monotributo). Ingresos superiores : percibir otros beneficios previsionales o asistenciales que superen los topes de vulnerabilidad.

: percibir otros beneficios previsionales o asistenciales que superen los topes de vulnerabilidad. Incapacidad parcial: quienes posean una discapacidad que no les impida el ejercicio de alguna actividad laboral remunerada quedarían fuera del cronograma de actualizaciones por movilidad que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El Gobierno enfatizó que aquellos que no cumplan con el criterio de «invalidez laboral» mantendrán el beneficio base pero verán congelada su prestación, perdiendo el derecho a los incrementos mensuales que el organismo previsional liquida según el IPC.

Secretaría Nacional de Discapacidad: auditorías y requisitos para mantener las Pensiones No Contributivas

En tanto, el Decreto 84/2026 instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a presentar un plan de auditorías periódicas ante el Consejo Federal de Discapacidad.

Este proceso de verificación de las Pensiones No Contributivas incluye:

Revisión Médica: citaciones presenciales para validar el Certificado Médico Oficial (CMO) y contrastarlo con la realidad clínica del titular. Cruce de Datos: un monitoreo permanente entre la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ARCA (ex AFIP) y el SINTyS para detectar inconsistencias patrimoniales. Actualización de Domicilio: la Secretaría Nacional de Discapacidad podrá suspender preventivamente las Pensiones No Contributivas si las citaciones no son entregadas por inexactitudes en los datos declarados.

Mientras dure el proceso de verificación y hasta que se emita el acto administrativo de conversión, los titulares de las Pensiones No Contributivas continuarán percibiendo el pago del beneficio previo, pero bajo la estricta vigilancia de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Nuevos montos de Pensiones No Contributivas para mayo 2026 bajo la órbita de ANSES

Para mayo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó los montos que percibirán los beneficiarios que logren superar la instancia de verificación. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubicarán en $275.221,87, alcanzando un total de $345.221,87 al sumar el bono extraordinario de $70.000 ratificado por el Decreto 292/2026.

Es vital que los beneficiarios verifiquen su estado en la plataforma Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia detectada por la Secretaría Nacional de Discapacidad durante los próximos días podría impactar directamente en la liquidación del próximo calendario de pagos.