Budín de banana y chocolate

Batir 80 g de manteca con 170 g de azúcar (si es blanca común, si tenés, agregar una cucharada de miel, si es rubia no hace falta). Agregar 3 bananas pisadas con el tenedor y 3 huevos. Derretir 80 g de chocolate semi amargo y sumar a la preparación. Por último los secos: 200 g de harina 0000 y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Opcional 2 puñados de nueces. Poner en una budinera mediana y llevar a horno 170° C durante 45 minutos (si tu horno es muy fuerte poner en 150° C). Para el baño derretir en el microondas 100 g de chocolate blanco con 5 cucharadas de crema de leche. Bañar por afuera.

Tentador desde donde se lo mire.