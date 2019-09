Bulgheroni: “Vaca Muerta necesita condiciones de largo plazo y estabilidad”

Alejandro Bulgheroni habla pausadamente, eligiendo con precisión cada palabra que emite al saber que es una de las voces más autorizadas en la industria petrolera. En su presentación en la Expo Oil&Gas 2019 fue contundente tanto al criticar los controles de divisas que realiza el gobierno nacional como en la necesidad de que el sector, y en especial, Vaca Muerta cuenten con normativas que se mantengan en el tiempo y den previsibilidad a los desarrollos.

Pero también disparó contra las políticas internas al remarcar que fatan gasoductos y que por ello el país va a seguir importando gas en los inviernos.

“En nuestro país necesitamos políticas de Estado, no políticas de gobierno”, disparó Bulgheroni y agregó que “creo que hay consenso entre los distintos partidos políticos que el desarrollo de Vaca Muerta es una política de Estado porque incluye no sólo una concesión y cómo se va a explotar en una provincia sino que requiere mucho más, compromisos de exportación a largo plazo y estabilidad macroeconómica también”.

Sobre este último punto realizó una de las críticas más duras que se oyeron en el evento al remarcar que “no es posible que uno exporte a un precio y ciertas condiciones, y después lo obliguen a traer las divisas al precio que en ese momento está el dólar”.

Bulgheroni recordó que "varias veces han manipuleado el precio del petróleo y el gas y ya vimos como terminamos importando".

El chairman de PAE explicó que con tales medidas “están manejando el precio de mi petróleo, no es que yo tengo libertad con mi petróleo. Y estas son concesiones y tenemos que ser bien claros: si es una concesión yo tengo la libertad de llevar mi petróleo y hacer lo que me parezca cumpliendo con todas las normas que se dan en el país que principalmente es el autoabastecimiento local. Pero después cumpliendo las otras normas que tenemos podemos exportar y desarrollar estos negocios porque no nos va a alcanzar el país para que consuman todo lo que vamos a poder producir”.

Es cierto que faltan gasoductos en Argentina y no entiendo porque no los están haciendo”, disparó Alejandro Bulgheroni.

Bulgheroni aseguró que “el petróleo tiene posibilidades de desarrollarse mucho más rápido porque es un commodity, lo cargas en un barco y lo vendés, con el gas tenemos que producir GNL y no hay otra forma porque los gasoductos a Chile, Brasil y Uruguay son muy chicos”.

Y lanzó otra de las frases más fuertes de la exposición “es cierto que faltan gasoductos en Argentina y no entiendo porque no los están haciendo”. Para completar su llamado de atención al actual y al próximo gobierno al indicar que “vamos a seguir importando gas por un tiempo porque el pico de demanda no da por los gasoductos”.

En números 20 ó 30 años son los plazos de contratos de compra de GNL que estimó necesarios para poder avanzar en la construcción de una planta licuefactora.

En tanto que advirtió que para desarrollar el segmento del gas la vía es el gas natural licuado (GNL) que requiere para su concreción de contratos de largo plazo. “Todas las plantas de GNL que se han hecho en el mundo, se han hecho con un ancla que es el tomador de un volumen, porque el mercado spot todavía no está porque el gas aún no es un commodity”, indicó Bulgheroni.

Y remarcó que “para tener un anclaje necesitás un socio que tome por 20 ó 30 años lo que producís. Tenemos que buscar en el mundo, Asia y China son los principales tomadores en el mundo, no va a ser fácil no va a ser mañana, yo miro a 5 años. Pero tenemos que definirlo, largarlo y llevarlo adelante”.