“Buscamos acompañar al entramado productivo neuquino”

La segunda ola de Covid ya golpea en todo el país, afectando la recuperación económica que comenzaba a registrarse en el primer trimestre. La provincia de Neuquén no está ajena a esta realidad. En diálogo con PULSO, el Presidente del Banco Provincia de Neuquén, Alejandro Visentín, dió cuenta del panorama regional y de las medidas de incentivo adoptadas a nivel provincial.

PREGUNTA: ¿En qué consisten las nuevas líneas de crédito anunciadas esta semana?

RESPUESTA: En el diálogo con las cámaras empresariales más representativas, nos manifiestan que teniendo en cuenta la pandemia, las posibles nuevas restricciones, los cortes de ruta, y la búsqueda de la reactivación, lo que más les preocupa son los empleados y los salarios. Con esa información hemos desarrollado una línea para pago de haberes, por un total de $300 millones, dividida en $200 millones para empresas que acreditan sueldos en BPN y $100 millones para empresas que no acreditan haberes en la institución. El préstamo tiene un plazo de 12 meses, donde los primeros 3 meses son a tasa cero, es decir no pagan ni intereses ni capital, y la amortización inicia en el cuarto mes en nueve cuotas iguales con una tasa fija anual del 19% para empresas que acreditan sueldo en el banco y del 25% para empresas que no acreditan sueldo en BPN. La tasa está subsidiada por el BPN y por el Iadep. El monto máximo del crédito es de tres nóminas mensuales o hasta $10 millones.

P: ¿Cuantas empresas son potencialmente beneficiarias?

R: Estimamos que no todas las empresas solicitarán el monto máximo, con lo cual esperamos llegar a beneficiar a unas 100 empresas.

P: ¿Qué percepción tienen de cómo está el entramado productivo en la provincia?

R: Naturalmente hay sectores que están más complicados que otros. Los más golpeados son turismo y gastronomía, que si bien tuvieron una buena temporada de verano, esperaban un buen abril y por diferentes motivos no lo fue. Todos los actores coinciden en que de esta crisis se sale trabajando, por ello es tan importante lo que pueda suceder en la temporada de invierno. En el sector petrolero la expectativa es la recuperación tras los cortes de ruta el mes pasado. Y al comercio le preocupa no solo las lineas de financiación, sino también la cuestión impositiva y ciertas facilidades en ese sentido.

La ayuda que las empresas recibieron del gobierno nacional y provincial, fue crucial para contener el empleo en Neuquén.

P: ¿Se verifica una disminución en el nivel de empleo?

R: No, no se ha verificado. Yo creo que la ayuda recibida tanto a nivel nacional como provincial, ha sido crucial para eso. Y también hay que considerar el alto costo de desvincular a los empleados. Para los trabajadores es buena noticia. Para las empresas ha significado en muchos casos destinar a esto, el fondeo que tenían destinado a otra cosa.

P: ¿Cómo observan el consumo?

R: Lo que observamos es que se ha incrementado el consumo con tarjeta de crédito en supermercados, indumentaria, deportes y construcción. Existe además una gran demanda de créditos personales.

P: ¿Es alta la morosidad?

R: El Banco Central (BCRA) el año pasado decidió que las cuotas que vencieran y que el cliente no pudiese pagar, se reprogramaran al final de los créditos. Eso permitió que la mora estuviese estabilizada hasta marzo último, cuando caducó la medida. En el mes de abril, en efecto se incrementó el nivel de mora, en especial en el rubro tarjeta de crédito.

P: ¿Qué otros aspecto trabaja el banco en la relación con los clientes?

R: Esta semana la provincia firmó un convenio con el BCRA, con tres actores principales, el BCRA, el Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén y BPN, y el objetivo principal es implementar la educación financiera en las aulas de nivel medio. Esto da continuidad a un trabajo que lleva cuatro años y ofrece a nuestros jóvenes herramientas para que al egresar puedan emprender. El BCRA capacita a docentes y voluntarios del BPN, y luego ellos capacitan de modo virtual a los alumnos durante un cuatrimestre. Por otra parte y atento el nuevo contexto de virtualidad, el banco está realizando una renovación completa del homebanking, que tendrá nuevas funcionalidades especialmente para el cliente-empresa, pero que además será mucho más amigable con todos los rangos de usuarios de nuestra plataforma.

PERFIL

Alejandro Visentín es Contador Público Nacional egresado de la Universidad Nacional del Comahue.

Ingresó al BPN en 2002 como auxiliar administrativo de la Gerencia de Sucursales, desempeñándose luego en varios cargos de la institución hasta 2006, año en el que fue designado subgerente de Créditos.

Desde 2008 estuvo a cargo de la Gerencia de Créditos, y en 2012 fue nombrado director suplente de la entidad.

En 2019 fue designado Presidente de la entidad.