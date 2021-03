Buscan a la persona que ganó más de 500 mil pesos con el Quini 6 en Cutral Co

Una boleta ganadora del Quini 6 y de la jugada "Siempre Sale" todavía no aparece. Desde la agencia vendedora en Cutral Co se lanzó el llamado público porque el premio vencerá el próximo 29 y, de no reclamarlo, caducará. La persona que jugó se hará acreedora de 583.000 pesos.

La agencia que hizo el llamado a la comunidad es la Nº 293, situada en la calle Chubut Nº 119 -cerca de Perito Moreno- y conocida como "El Portal de la Surte", en la zona céntrica de Cutral Co. Los propietarios hicieron el llamado a través de redes sociales y los medios de comunicación para que la apostadora o el apostador que el pasado 14 de marzo hizo la jugada que resultó ganadora, se presente cuanto antes para hacerse del premio.

Los números que resultaron favorecidos en la jugada "Siempre Sale" son el 11, 19, 21, 31, 32 y 45. El premio es de 583 mil pesos para este ganador y para otro que se jugó en otro lugar. Desde "La agencia de Víctor" se recordó que el tiempo para presentarse es hasta el 29 de marzo.

En ocasiones, suele ocurrir que las personas si no juegan de manera habitual o frecuente, se olvidan de revisar las jugadas y saber si tuvieron o no premios. Otra de las situaciones que pueden darse es la pérdida del ticket o jugada y, en consecuencia, no se puede reclamar.