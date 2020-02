Buscan rastros de Magdalena Curaqueo, la vecina de Roca que desapareció hace un año

Magdalena fue vista por última vez en febrero, cuando fue a vender tortas fritas a la feria.

Familiares de Magdalena Curaqueo, la mujer que desapareció hace un año en Roca, contrataron a un adiestrador de perros de búsqueda y están realizando rastrillajes en la zona de las 500 Viviendas para encontrar pistas de su paradero.

Las tareas comenzaron ayer y el especialista que está a cargo es Dario Herrero, un oficial de la Policía de Río Negro que participó en el caso de Micaela Ortega, una adolescente que fue asesinada en Bahía Blanca.

Cristian uno de los hijos Curaqueo, señaló que la búsqueda comenzó ayer en el barrio Stefenelli en la calle Güemes y continuó hasta las 500 Viviendas, donde vivía la mujer.

“Herrero llegó con un perro y la Brigada de Investigaciones de Roca está acompañando. Pero la búsqueda es particular, ellos solo vienen a ver cómo se está trabajando”, explicó.

Cristian señaló que contrataron al especialista porque “el Gobierno de Río Negro no nos ayuda, dicen que no hay plata”.

“De fiscalía no tenemos respuesta por eso nosotros tenemos que llegar a esto. También le pedimos una ayuda a la Municipalidad y dijeron que nos van a dar una mano”, informó.

El hijo señaló que van a registrar las tareas con fotos y filmaciones para que la fiscalía pueda usarlo como prueba.

Ayer familiares de Curaqueo marcharon en el centro de Roca tras cumplirse un año de su desaparición.

“Un año ha pasado sin tener respuestas por parte de la justicia, la causa se encuentra a cargo del fiscal Luciano Garrido sin ningún avance a la fecha, es decir, está paralizada”, expresó.

También acompañaron la marcha familiares de Luis Sosa otro vecino que desapareció el 10 de enero de 2019 en Roca y de Carlos Painevil que se desapareció el 2 de junio de 2012 en Allen.