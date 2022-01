Búsqueda de petróleo en el mar: Fernández autorizó una rebaja en las regalías offshore

Luego de que el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, autorizara a la empresa Equinor y sus socios, YPF y Shell, a avanzar en la exploración sísmica de tres áreas offshore ubicadas a 300 kilómetros mar adentro de las costas de Mar del Plata y Necochea, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso por decreto una rebaja en las regalías que la explotación de uno de esos bloques pagará al gobierno durante los próximos 20 años.

La medida fue fijada en el Decreto 900/2021 que se publicó el último día hábil del año pasado, el 30 de diciembre, y que junto a la firma de Fernández, cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Martín Guzmán; y del Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En concreto, el decreto autoriza una reducción en las regalías que las empresas Equinor, YPF y Shell pagarán por la producción que extraigan del bloque CAN 100, el área offshore más grande de la Cuenca Argentina Norte -de allí su nombre- y que se emplaza a 300 kilómetros mar adentro de la costa de Mar del Plata.

Las regalías no son exactamente un impuesto, sino que legalmente se las concibe como una retribución económica que deben realizar las empresas a las jurisdicciones de las cuales extraen los hidrocarburos, en este caso el Estado Nacional por ser un desarrollo offshore, en compensación por la pérdida de la riqueza de su subsuelo que se da al extraer cada barril de petróleo o metro cúbico de gas.

La mayor parte de las jurisdicciones del país aplican una alícuota de regalías del 12%, aunque en este caso por el decreto de Fernández Equinor, YPF y Shell pagarán solo un 6% de regalías durante los primeros 10 años de desarrollo, un 9% en los segundos 10 años de la concesión y finalmente abonarán el 12% de regalías en la última década del permiso.

La rebaja en las regalías solo afecta a ese bloque, CAN 100, dado que a diferencia de las 18 áreas que fueron concesionadas en la Ronda 1 que se realizó en 2019, esta área cuenta con un permiso anterior, que en 2019 se reconvirtió en una concesión exploratoria pero sin las reducciones de regalías que contempló el concurso de la Ronda 1.

Es por esto que Equinor, YPF y Shell solicitaron a la secretaría de Energía una reducción en la alícuota de regalías que deberán tributar hasta el 5%, en función de que ese valor es el que marca la ley 17319 y es similar al fijado para los otros 18 bloques concesionados.

El planteo de la firmas fue que el bloque CAN 100 es lindero a otros de los bloques concesionados, teniendo características geológicas y riesgos exploratorios similares, que justifican una reducción de las regalías similar a la de los bloques vecinos.

La autorización final tomó un camino intermedio y en lugar de otorgar una reducción hasta una tasa del 5%, fijó el valor más bajo en un 6% que comenzará a regir cuando el actual permiso de exploración se reconvierta en uno de explotación, ya que mientras el área continúe con un permiso exploratorio la producción de estudio que pueda obtenerse pagaría regalías al 15%.

Es que si bien las empresas acaban de recibir el permiso para comenzar la campaña de recolección de información sísmica, días atrás el CEO de YPF, Sergio Affronti, se mostró confiado en un rápido avance en este bloque en específico en donde señaló que esperan poder realizar el primer pozo antes de fin de año.

Rechazo al offshore

Mientras tanto, las voces en contra del inicio de la campaña de exploración para los tres bloques en los que Equinor es la operadora (CAN 100, CAN 108 y CAN 114), no dejan de alzarse, y no solo corresponden a grupos ambientalistas y pesqueros sino que también sumaron al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien no solo anticipó su rechazo a la exploración del mar, sino que anunció que realizará una presentación judicial.

La postura del jefe comunal marplatense generó múltiples repercusiones dado que milita las filas de Juntos por el Cambio, el mismo partido que en el gobierno anterior realizó el llamado a concurso de la Ronda 1 que adjudicó un total de 18 áreas offshore.

En tanto que en redes sociales han circulado durante el fin de semana de fin de año mensajes no solo alarmantes, sino también erróneos, en los que por ejemplo indican que la exploración sísmica se realiza con «cañones», cuando se trata de cables submarinos denominados streamers que poseen en su extremo micrófonos (hidrófonos) y desconociendo que no sólo desde hace sesenta años hay plataformas de producción en el Mar Argentino sino que incluso una de ellas (de Enap e YPF) se encuentra prácticamente en medio de una reserva marina en el Estrecho de Magallanes.