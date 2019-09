Cada vez más venezolanos eligen la región para vivir

En el primer semestre de 2019 la mitad de los trámites de radicación que se realizaron en la Delegación de Migraciones de Neuquén fueron para venezolanos. Las personas indicaron que eligen Argentina porque en comparación con otros países de Sudamérica tienen mayor facilidad para hacer la documentación y rapidez para revalidar títulos universitarios.



“Mi objetivo era mejorar mi calidad de vida, mi futuro, ayudar a mi familia, y continuar con mis estudios ya que en este momento Venezuela no me lo podía brindar. La situación del país me estaba absorbiendo”, dijo María Alejandra Azuaje Azuaje de 28 años sobre el impulso que tuvo para emigrar hace casi un año atrás desde el estado de Barinas.



Narró que su viaje hacia Neuquén “fue una odisea que duró siete días” y tuvo que sortear varias dificultades. Combino trayectos por tierra y avión.

Tenía unos amigos que vivían en la provincia y eso la motivó a pensar en Neuquén como destino. Mencionó que ellos fueron clave para que pudiera llegar ya que le prestaron dinero para el pasaje.

El dato 80% es la proporción de profesionales entre las personas que se radican provenientes de Venezuela.



Llegó a fines de septiembre y ya en diciembre tenía en manos su documento. Hoy divide su tiempo entre su trabajo en un restaurante ubicado en Santa Fe al 300 y en estudiar medicina en la facultad de Cipolletti.



“El trabajo creo que es lo mejor que me ha pasado porque es un ambiente familiar y encontré la estabilidad que buscaba. De hecho ahora soy como parte de la familia de los dueños del restaurante”, resaltó.



“El que emigra a Argentina es porque reunió más posibilidades económicas o tiene algún amigo o conocido que nos ayuda a venir. Porque es más costoso que irse a Perú o Colombia “, resaltó.



“Me costó muchísimo adaptarme. Estoy sufriendo el proceso adaptativo. Llegó al departamento y siento el desarraigo”, confesó y diferenció que en los primeros meses vivía con su amiga.



“Nos han recibido excelente. Notamos mucho la preocupación de los argentinos si nos sentimos bien”, destacó de lo que observa en su estadía.



Otra de las historias es la Juan Rodríguez de 27 años que está en Neuquén hace un año y 8 meses. Vino desde la ciudad venezolana de Valencia y hace cuatro meses llegaron su esposa e hija.



En Venezuela se recibió de ingeniero mecánico y ya lo ejerce en Argentina en una empresa. Antes hizo otros trabajos.



“Vine por la aceptación que tenemos. Nos abrieron más las puertas con respecto a otros países en Sudamérica. Es mucho más fácil la tramitación del documento y de la validación de los títulos que en otros países. Ese es uno de los motivos por lo que se decide emigrar hacia Argentina”, contó Juan.



Comentó que Neuquén fue una de sus principales opciones porque tenía un tío que ya estaba radicado en la ciudad y además porque “hay muchas trasnacionales que operan en Venezuela que tienen su base en Neuquén.

Dijo que decidió emigrar de su país “por la situación económica y social que se va complejizando”.

Hoy se celebra en Argentina el Día del Inmigrante. Neuquén tendrá su acto a las 15 en la Plaza de las Banderas . Habrá entrega de diplomas a los antiguos residentes y espectáculos culturales de las colectividades.

Se duplicaron los trámites a venezolanos

Según informaron desde migraciones en la delegación de Neuquén los trámites por radicación fueron en los primeros seis meses de 2019 un 54 por ciento a venezolanos, un 15 por ciento a Bolivia, seguido de Paraguay (9%) , Colombia (7%) , Chile (6%) Perú (1 %) ciento, y el resto un 8 por ciento.



En cifras rondaron los 1200 trámites de radicación de nacionalidad venezolana. Explicaron que ya supera lo total registrado en 2018.

Para tomar dimensión de su incremento basta recorrer los datos durante 2018 que fueron un total de 4.839 trámites de radicaciones en la Delegación de Migraciones de Neuquén. El ranking lo encabezaron personas de nacionalidad venezolana con un 28%, seguidos por Bolivia (24%), Paraguay ( 15%), Colombia (11%) y Chile (10%).

Los datos muestran que el resto de los países mantiene la tendencia este año pero que los trámites venezolanos duplicaron su cantidad.

Pese a este aumento la colectividad boliviana sigue siendo la mas numerosa en la región.