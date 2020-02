CALF acordó un plan de pago para la millonaria deuda con Cammesa

El presidente de la cooperativa CALF, Carlos Ciapponi, anunció ayer que las nuevas autoridades de la empresa que provee la energía, Cammesa, acordaron desistir del juicio que seguían contra CALF por la deuda contraída con la transportadora. A cambio van a cobrar en cuotas el capital puro de la energía que no se pagó en 2018.

Ciaponni precisó que el gerente general de la transportadora de energía, Esteban Kiper, accedió a quitar los intereses y punitorios computados de la cuota de abril a junio de 2019, que la cooperativa no pagó, y suspender las acciones judiciales.

Recalcó a lo largo de la información que accedió a brindar, que la negociación fue exitosa por la intermediación del diputado nacional Darío Martínez y la senadora Silvia Sapag, ambos del Frente de Todos.

Martínez destacó que para lograr el acuerdo, fue relevante la condición de cumplimiento histórico de los pagos de la cooperativa de la ciudad.

“Era una situación extraordinaria en la que se estaba rompiendo la cadena de pago”, dijo el legislador y comparó que Cammesa se avino a condonar deudas con Edenor y Edesur, no así con las cooperativas eléctricas.

“Hubo una falta de posibilidad de pago ante el aumento desproporcionado del costo de la energía, Kepis analizó esto como una situación extraordinaria y asumió el compromiso de no seguir con el reclamo”.

Consultado si se había firmado un acuerdo con los detalles del compromiso, Ciapponi respondió que la intencionalidad estaba probada con la suspensión del juicio presentada por Cammesa ante el juzgado federal.

“En septiembre de 2018 había una recaudación completa en la calle, la decisión de la Cooperativa fue no dejar a la gente sin el servicio; no era por una mala administración, la gente no podía pagar”, dijo.

Agregó que al incremento se sumó la negativa de la comuna como poder concedente, de reconocer aumentos salariales previstos por convenio, en la misma época.

“La deuda se generó por una falta de responsabilidad de la administración municipal que tiene a su cargo la prestación del servicio, no fuimos malos administradores ni los empleados ganaban mucho; lamentablemente se mezclaron los temas políticos”, dijo Ciapponi.

Aseguró que la falta de acuerdos en el tiempo en que se produjo la falta de pago por parte de CALF fue porque “dijimos que nos parecía abusivo el incremento, lo que nos estaban haciendo era una estafa”, enfatizó.

En números $642 millones es la deuda reconocida por las autoridades de la cooperativa en concepto de venta de energía.

Juicio administrativo contra la comuna

La cooperativa CALF inició un reclamo administrativo contra la comuna, que supera los 1.000 millones de pesos, reveló ayer el titular de la entidad, Carlos Ciapponi.

Dijo que no iba a aclarar el punto porque la conferencia que fue la quita de intereses, punitorios y el cese del juicio contra la entidad por parte de Cammesa.

“Hicimos un reclamo contra el poder concedente por más de 1000 millones, de ahi saldrán los fondos” para pagar el capital puro de los meses impagos de abril, mayo y junio del año pasado.

Consultado sobre la cobertura de la tarifa social y los aportes para sostenerla, Ciapponi deslizó incumplimientos en la transferencia al decir que “tenemos algunas demoras” en la recepción de fondos, pero sugirió que la consulta se redirija “al gobernador o al ministro de Hacienda, para saber cómo está”.

La senadora Silvia Sapag anunció que trabaja en un proyecto de ley para incluír a las cooperativas eléctricas en beneficios de la AFIP para las Pymes. Detalló que se equipará como “Pyme energética” a las distribuidoras de hasta el 3 % o menos de la provisión nacional de energia.