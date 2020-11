Calles y reparaciones

Neuquén

Nuestra querida ciudad de Neuquén padece desde hace mucho tiempo (yo hace 10 años que vivo aquí), innumerables defectos en sus calles, a saber: agujeros, pozos, desniveles, desagües cloacales rotos, baches enormes, rajaduras en el pavimento, etc, etc. Para citar solo un par de ejemplos, uno puede circular por la avenida Antártida Argentina o por la calle Belgrano (ambas en toda su extensión) y comprobarán claramente a lo que se exponen.



Me parece perfecto que el intendente Gaido tenga un plan de inversiones para mejorar paseos, plazas y embellecer la ciudad, pero me parece que el arreglar las calles por donde se transita o asfaltar las que aún no tienen dicho sistema debiera ser una prioridad, que incluso evitaría accidentes en la vía pública, el deterioro de los vehículos, etcétera.

Daniel E. Gutiérrez

dgutierrez2@consejo.org.ar