Camas de terapia intensiva: dos meses críticos en Cipolletti

Cipolletti arrastra dos meses de crisis en el área de terapia intensiva de salud pública como consecuencia del crecimiento de los contagios por coronavirus en la región. En este período, la mayor parte del tiempo, la ocupación de las camas UTI fue del 100 por ciento. Incluso, pasaron semanas completas sin disponibilidad, ni el sistema público ni en el privado. La semana pasada hubo tres derivaciones de pacientes a Viedma en menos de 48 horas.

Luego de varios días con este escenario, el lunes se liberó una unidad en el hospital, por ahora la única disponible en todo el corredor del Alto Valle Oeste, que comprenden entre Catriel y Fernández Oro.

El lunes se desocuparon tres: dos personas pasaron a terapia intermedia y un paciente falleció. En cuestión de horas se ocuparon dos. Desde el martes Cipolletti mantiene una unidad disponible de la 14 que tiene en el centro de salud. En el sector privado la ocupación es del 100%. La localidad cuenta con alrededor de 45 unidades en todo el sistema. Hay más camas en el sector privad pero no hay personal para atenderlas.

La situación crítica no responde solamente al incremento exponencial de casos que se viene registrando en los últimos 60 días; otro factor determinante es la estadía de los pacientes que necesitan de un respirador. Según informaron fuentes hospitalarias, el promedio es de 30 días, una cifra que prácticamente triplica a Neuquén que ronda los 11.

El director de la clínica Pasteur de Neuquén, Juan Pelaez, destacó que el promedio de los pacientes es de 13 días en ese centro privado. Agregó, en declaraciones a VOS a DIARIO que “No hay sistema que aguante. Uno puede poner camas, pero no tenés recursos humanos para atender esas camas".

Autoridades del hospital cipoleño también indicaron que la mayoría de las personas que están con asistencia respiratoria son menores de 60 años. Hace algunas semanas atrás, un joven de Cipolletti logró recuperarse de la enfermedad tras 57 días de internación, 44 de ellos los pasó con respirador. Fue el paciente que logró sobrevivir que más tiempo pasó en la terapia intensiva.

“La recuperación es lenta y tediosa para los pacientes. Además se requiere de mucho trabajo por parte de los intensivistas, enfermeros y kineioslogos”; señalaron desde el hospital.

“La solución no es llenar de camas de terapia intensiva el hospital, no solo no hay profesionales sino que hay que trabajar antes de que el paciente necesite un respirador. Para eso necesitamos una consulta temprano, con la asistencia respiratoria hay poco que se pueda hacer, depende mucho del paciente”, indicó una médica del sistema de salud público de Cipolletti.

Desde el sábado, Cipolletti es la ciudad con más casos activos en Río Negro. En dos meses y medio, pasó de tener 3 casos activos -12 de julio- a rozar los 700 que tiene hoy. Este escenario tiene un gran impacto en el servicio de terapia intensiva, pero no es el único.

Por ejemplo el área de vigilancia del sector de Epidemiología tuvo que redoblar esfuerzos para seguir con el trabajo de control sobre los contactos estrechos. Sin embargo, la situación está dificultando la tarea. Por eso, desde la semana que viene podría haber novedades en la metodología de trabajo.