Facundo Campazzo cumplió con su sueño y jugó los primeros minutos en la NBA. Gentileza.

El base argentino Facundo Campazzo debutó en la NBA en el primer partido de la pretemporada de los Denver Nuggets y aseguró que con este estreno cumplió algo con lo que había soñado durante toda su campaña deportiva.

“Fue increíble, fue como un sueño que se hizo realidad. Había esperado esto durante toda mi campaña”, aseguró Campazzo en la rueda de prensa después del citado partido de preparación.

“Lo disfruté, pero tenemos mucho trabajo por hacer”, añadió Campazzo, quien sumó 8 puntos, 3 asistencias, un rebote y un robo en los 24 minutos que jugó en la derrota de los Denver Nuggets frente a los Golden State Warriors, por 107 a 105.

“Me sentía un poco nervioso. Era el primer partido: era algo muy grande y muy importante en lo personal”, confesó el ex Peñarol, Murcia y Real Madrid.

“Pero en todo momento me sentí apoyado, me dieron confianza, me dieron tranquilidad para jugar. Es muy buena la química y la unión que tiene este equipo, lo queremos demostrar en cada partido”, agregó.

Campazzo subrayó que la entrega y la intensidad seguirán siendo sus señas de identidad en esta aventura en la NBA. “Este es mi juego, me gusta darlo todo, dar el ciento por ciento,: poner pasión y mi corazón en el partido”, indicó.

Por otro lado, destacó asimismo que tiene todavía mucho por aprender.Explicó que “tengo 29 años ahora y tengo experiencia, pero esto es una nueva liga para mí, es un nuevo equipo, es necesario adaptarme lo antes posible”.

Michael Malone, entrenador de Campazzo en los Denver Nuggets, se mostró satisfecho de la energía que aportó el argentino sobre la cancha. “Está en su naturaleza, está en su ADN”, afirmó.

El entrenador Michael Malone se mostró conforme con el estreno que tuvo Campazzo en los Nuggets. Gentileza.

“Si lo vieron jugar para la selección argentina o para el Real Madrid, es como es. Sabe que no va a jugar una cantidad loca de minutos cada partido, que lo va a dar todo en la pista. Jugar duro es una habilidad y eso es algo que Facu hace muy bien”, aseguró el entrenador de los Nuggets.