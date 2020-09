Canelo Álvarez le inició un millonario juicio a De la Hoya

Canelo demandó a De la Hoya y a su empresa por incumplimiento de contrato. Gentileza.

El campeón mundial de la AMB, CMB y FIB de la categoría Mediano, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, demandó al promotor y ex pugilista estadounidense Oscar De La Hoya, dueño de Golden Boy Promotions y al servicio de streaming Dazn por el incumplimiento de un contrato de 365 millones de dólares.

La demanda civil alega que tanto Dazn como Golden Boy Promotions incumplieron sus respectivos contratos con Àlvarez causando daños de al menos 280 millones de dólares.

La demanda de Álvarez se debe a que no habría estado de acuerdo con las opciones que le plantearon desde la empresa de De la Hoya para volver a la actividad en este 2020.

En los contratos establecidos y mismos que convirtieron a Álvarez en el boxeador mexicano mejor pago en la historia, se estipulaba que debía tener al menos dos peleas por año y en este 2020 no se ha dado esa situación por la pandemia de Coronavirus.

"El problema de Canelo es con Dazn. Son los que se niegan a cumplir el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad exigida contractualmente", aseguró Stefan Fridman, portavoz de Golden Boy Promotions.

Antes de la pandemia, en los planes de Golden Boy Promotions estaba que Canelo pelearía en mayo último con el estadounidense Billy Joe Saunders y en setiembre contra el kazajo Gennadiy Golovkin.

"Soy el número uno del mundo libra por libra. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mis promotores me mantengan fuera del cuadrilátero. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen", afirmó Álvarez.

De la Hoya tiene que afrontar un juicio que le inició Canelo Álvarez.

En 2018 Álvarez y la cadena televisiva DAZN firmaron un contrato por 5 años y 365 millones de dólares a cambio de la transmisión de 11 peleas en exclusiva durante la vigencia del acuerdo.

Recientemente, DAZN aseguró no estar dispuesta a pagarle esta cantidad al Canelo al considerar que no enfrenta a rivales de élite, recordando que en el 2020 no ha peleado por la pandemia del Coronavirus y por supuestas diferencias en la elección de los contendientes.