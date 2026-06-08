Misión a China: el Banco Central descartó un anuncio inminente por la renovación del swap de monedas

El viaje del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, hacia el gigante asiático encendió de inmediato las versiones sobre una definición inminente en torno al estratégico esquema de intercambio de monedas. A pesar de las especulaciones sobre un cierre inmediato de las negociaciones, las autoridades de la entidad monetaria enfriaron las expectativas de un anuncio de corto plazo.

Fuentes oficiales del Central confirmaron a Infobae que el regreso del funcionario al término de la semana no vendrá acompañado de novedades de impacto respecto al esquema de financiamiento bilateral. Las mismas fuentes enfatizaron un dato clave de calendario: todavía quedan dos meses de margen para el vencimiento formal del tramo y este tipo de acuerdos institucionales jamás se cierran de manera anticipada.

El motivo prioritario de la presencia de Bausili en territorio asiático responde a una agenda multilateral preestablecida. El jefe de la autoridad monetaria expondrá este 10 de junio de 2026 en un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), donde disertará sobre tendencias internacionales y desafíos económicos globales junto a sus pares de la región.

Las negociaciones del BCRA y el fuerte achicamiento de la deuda del swap con China

El acuerdo marco del swap entre Argentina y China se mantiene vigente desde el año 2009 y se gestiona mediante renovaciones automáticas estructuradas cada tres años. Desde la conducción del BCRA ratificaron que el canal de diálogo técnico es absolutamente fluido y descartaron de plano cualquier intención oficial de discontinuar o achicar el mecanismo de asistencia financiera, calificando al instrumento como un componente estable y cuasipermanente del balance.

A nivel estrictamente contable, los últimos estados financieros de la entidad revelan un fuerte proceso de desendeudamiento respecto al uso de los fondos comprometidos por la administración anterior. Al 14 de enero de este año, el saldo remanente del tramo activado del swap se redujo a US$679 millones, lo que significó la devolución efectiva de casi el 90% de los recursos que estaban bajo utilización.

Este achicamiento del pasivo sectorial fue posible gracias a la estrategia de recomposición patrimonial que implementó el Central. Entre los hitos financieros de la actual gestión se destacan la concertación de un préstamo tipo repo con consorcios bancarios internacionales por US$3.000 millones en enero pasado y un agresivo programa de compra de divisas comerciales que ya logró sobrepasar la meta anual de US$10.000 millones fijada originalmente para este 2026.

El impacto en las reservas: por qué las importaciones desde China crecieron casi un 55%

Las conversaciones técnicas para sostener el canje de monedas se producen en un contexto de profunda intensificación del intercambio comercial bilateral. De acuerdo con informes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) elaborados por el economista Ricardo Carciofi, el desarme de las barreras no arancelarias y de las medidas antidumping implementadas por el Gobierno nacional aceleró la penetración de manufacturas asiáticas.

Los registros consolidados muestran que las importaciones provenientes de China experimentaron una expansión del 54,9%, un ritmo que duplica la tasa de crecimiento de las compras externas totales de la Argentina y que supera con holgura los registros de otros socios históricos como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

La apertura del menú importador abarca desde bienes de capital hasta insumos industriales y artículos de consumo directo a través de plataformas digitales. Ante esta dinámica de balanza comercial deficitaria, los analistas del sector concluyen que la renovación del swap de monedas representa una herramienta de estricta necesidad para la defensa financiera y la sustentabilidad de las reservas brutas de la República Argentina.

Con información de Infobae.