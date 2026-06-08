«Que su música no pare nunca más»: el mensaje que cerró el último adiós al Indio Solari

El velatorio del Indio Solari se extendió por 18 horas. Miles de personas llegaron a Avellaneda con el propósito de formar parte de la ceremonia. El Polideportivo José María Gatica mantuvo sus puertas abiertas hasta las 4 de la madrugada y las cerró cuando terminaron de pasar los últimos fanáticos.

Transcurridas varias horas, la familia del icónico artista lanzó un comunicado oficial para expresar su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a quienes se acercaron para despedir al cantante.

El comunicado de la familia del Indio Solari

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que la ceremonia terminó oficialmente alrededor de las 4.30 de este lunes 8 de junio tras un pedido a la familia del músico. Recién cerca de las 7, la cuenta @indiosolarioficial, publicó: «Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito».

El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento que se realizó durante todo el domingo en Avellaneda. «Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord», agradecieron.

Luego, agregó: «Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida».

Sobre el final del comunicado, hicieron foco en los deseos del artista y escribieron: «Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más«.