“Cantares de Junio”: poética neuquina alrededor de la tragedia del ‘55

Un recorrido poético por uno de los acontecimientos históricos más trágico de nuestro país es lo que hace el escritor y periodista Gerardo Burton en “Cantares de Junio”. Un libro de poemas que invita a sumergirse en aquel 16 de junio de 1955 cuando Plaza de Mayo fue bombardeada por militares y civiles para asesinar a Juan Domingo Perón, por entonces presidente de la Nación.



Sus caminatas por el aeropuerto de Neuquén inspiraron a Gerardo Burton (70) para escribir “Cantares de Junio”. La semilla y esencia de su libro se resume en una imagen: el avión que se encuentra en el ingreso del aeropuerto neuquino. Esto fue lo que despertó su curiosidad. “Yo venía con la intención de escribir algo, pero no sabía bien qué. Me llamaba mucho la atención el avión que está en el ingreso al aeropuerto. Entonces empecé a preguntarme qué había pasado con eso. ¿Cómo había llegado ese avión ahí? Investigando encontré que el avión formaba parte de los bienes que Nación le pasó a provincia cuando Neuquén se provincializó. Al pasar el aeropuerto, a ser propiedad de Neuquén, en la primera gobernación de Felipe Sapag, ese avión ya estaba en el hangar. Entonces decidieron ponerlo para adornar el ingreso al aeropuerto, creo que no sabían lo que significaba”, precisó Burton.



A través de sus averiguaciones pudo establecer que ese avión es del mismo modelo de los que bombardearon plaza de mayo en 1955. “La Fuerza Aérea acaba de comprar esos aviones, que eran los más modernos de la época en la Argentina. Justamente la Fuerza Aérea se crea durante el gobierno peronista. Los aviones esos eran nuevos. Había unos 30 en nuestro país. Eso me llamaba la atención y, a la vez, me causaba mucha gracia que estuviera ese avión ahí, mucha contradicción. Porque eligieron adornar el ingreso al aeropuerto con un avión que habría sido parte de los bombardeos para derrocar a Perón. Y que el aeropuerto se llame Juan Domingo Perón, en su honor. Todo muy contradictorio”, resaltó el escritor y periodista.



Y mientas seguía investigando sobre lo ocurrido el 16 de junio de 1955 descubrió algo que lo asombró: aquella mañana estuvo justo en el lugar donde ocurrió la tragedia. “Hablando con mi madre sobre los bombardeos me dijo que yo estuve ahí. Entonces le pregunté: ¿Cómo que estuve ahí? Parece que mi abuela tenía que hacer unos trámites ese día en el centro. Yo tenía 4 años y por ese entonces vivía en Buenos Aires. Entonces la acompañé al centro y fue justo el día del bombardeo. A mi madre le pedí que escribiera lo que recordaba y escribí el tercer poema describiendo ese día”, confesó el escritor.



Reveló que los dos puntos de partida de su libro fueron el avión de ingreso al aeropuerto de Neuquén y la anécdota que le contó su madre de cuando acompañó a su abuela a hacer trámites a Plaza de Mayo, la trágica mañana de los bombardeos.

Cuarentena productiva

Burton asegura que el aislamiento obligatorio, decretado a comienzos de la pandemia (marzo 2020) terminó siendo el contexto ideal para comenzar a escribir. “Creo que la pandemia para algunos nos sirvió para producir cosas que teníamos pendientes. Creo que hay que pensar cómo vamos a salir. Seguramente vamos a ser distintos. Tenemos la esperanza que esto va a terminar mejor”, señaló.

Durante los meses de encierro aprovechó para investigar y escribir. Hacía tiempo que deseaba escribir un libro de poemas sobre los bombardeos del ´55 y así lo hizo. Burton afirmó que el tema siempre le llamó la atención y que por eso decidió escribir sobre este acontecimiento histórico. Además, resaltó que según su visión es un hecho que condensa la violencia política argentina institucionalmente.

“Toda esa violencia que hay en la sociedad creo que se condensa en este hecho porque son cosas no resueltas. Condensa una serie de hechos que van a ir hacia el futuro y que vienen del pasado. Todo eso está presente en ese momento. Es la interpretación que hago sobre los bombardeos. Por eso para mí se entrecruzan un monto de hechos similares: las desapariciones, las torturas. Porque muchos de los protagonistas de los bombardeos más tarde fueron funcionarios públicos en gobiernos posteriores”, recalcó el escritor.

Entre música e historia

El libro lleva como título una conjugación entre la música y la historia. Cantares hace referencia al tema del reconocido cantante Joan Manuela Serrat. Parte de la canción más conocida dice “…Caminante, son tus huellas. El camino y nada más; Caminante, no hay camino, Se hace camino al andar…” La letra no sólo inspiró a Burton, sino que también le hizo sentir que parte de la historia de nuestro país quedaba reflejada en esos versos; mientras que Junio hace referencia a cuándo ocurrieron los bombardeos.

En cuanto al título del libro, Burton lo resumió diciendo que “Cantares porque es como poner como si fueran canciones, cantos, si bien la cosa es trágica no hay desesperanza. El cantar tiene un origen, en la poesía española, es como un relato de un acontecimiento épico. El tipo que escribe tiene una cierta épica, acá se mezcla la poesía lírica y la poesía épica”, explicó el autor.

El escritor también aclaró que en los poemas se van a encontrar letras de otras canciones y referencias a otros hechos históricos como los desaparecidos en la dictadura y en el gobierno pasado.

Dónde conseguirlo

“Cantares de Junio” ya se encuentra disponible en todas las librerías del país. En Neuquén lo encontrás en Libracos (Corrientes 282) y Malapalabra (Córdoba 566) o bien solicitárselo directamente al autor. Aún no hay fecha para la presentación del libro que se hará a través de una plataforma digital auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén.