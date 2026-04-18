Traspaso de rutas nacionales a provincias: los puntos claves del decreto y ¿qué tramos pasan a Neuquén y Río Negro?

El Gobierno publicó el decreto que habilita el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Foto: Juan Thomes.

El Gobierno publicó el Decreto 253/2026 con el que dejó fijo un marco jurídico para la «descentralización operativa» de las rutas nacionales en Argentina. Con esta normativa habilitó a Neuquén, Río Negro y otras siete provincial a operar sobre caminos que atravieses sus jurisdicciones.

En el Boletín Oficial se resaltó que el objetivo central es permitir que las provincias gestionen tramos de caminos nacionales a través de sistemas de concesión por peaje, aunque resaltan que este manejo será de forma «temporal».

Puntos claves del decreto del Gobierno sobre las rutas nacionales

El decreto es extenso y resuelve que las provincias que podrán operar sobre las rutas nacionales serán Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Todas estas tendrán la facultad de:

Otorgar concesiones de obra pública por peaje.

Administrar, reparar, ampliar y mantener tramos de rutas nacionales en sus territorios.

Llevar adelante todo el proceso licitatorio: desde aprobar pliegos hasta adjudicar y firmar contratos.

Nación hizo hincapié en que esta transferencia es:

Funcional y temporal: El plazo máximo de gestión delegada es de 30 años .

El plazo máximo de gestión delegada es de . Limitada y revocable: El Estado Nacional puede reasumir la competencia por razones de interés público.

El Estado Nacional puede reasumir la competencia por razones de interés público. Sin transferencia de dominio: Las rutas siguen siendo de propiedad y jurisdicción federal. El Estado Nacional mantiene la titularidad.

El decreto también establece condiciones y requisitos para las provincias. Las mismas para ejercer las facultades, deberán:

Firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Presentar un plan de obras , cronograma técnico, fuente de financiamiento y detalle del peaje máximo proyectado.

, cronograma técnico, fuente de financiamiento y detalle del peaje máximo proyectado. Mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo judicial o administrativo derivado de la concesión.

ante cualquier reclamo judicial o administrativo derivado de la concesión. Respetar los principios de transparencia, publicidad y equilibrio económico-financiero.

Por otro lado informa que si bien las provincias van a gestionar la licitación, el control va a ser total. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) actuará como organismo de supervisión y auditoría técnica.

En simultaneo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía será quien apruebe cada convenio antes de que la provincia pueda iniciar el proceso, y por último el Ministerio de Economía será quien ratifique como la Autoridad de Aplicación de la Ley de Concesiones (Ley 17.520).

Sobre las limitaciones en el uso de fondos, el decreto impone restricciones estrictas para evitar el desvío de recursos y puntualiza que:

Los fondos recaudados por el peaje solo pueden usarse en el tramo concesionado . No pueden destinarse a otras obras, aunque estén conectadas físicamente.

. No pueden destinarse a otras obras, aunque estén conectadas físicamente. Se prohíbe licitar estos tramos conjuntamente con rutas de otras jurisdicciones en un mismo «Corredor Vial».

Finalmente fija plazos de ejecución y caducidad para las provincias:

Licitación: La provincia tiene un máximo de 1 año desde la aprobación del convenio para convocar a licitación. Si no lo hace, la delegación cae.

Toma de posesión: Una vez adjudicada, la provincia debe entregar la posesión a la empresa privada en un plazo de 90 días hábiles.

Extinción: Si el contrato de concesión termina por cualquier causa, la delegación cesa automáticamente y el control vuelve a la Nación.

Si bien el decreto que publicó Nación solo nombra a nueve provincias, este incluye un artículo que deja la puerta abierta para que otras provincias o CABA soliciten sumarse al régimen mediante pedido formal al Ministerio del Interior.

Las rutas nacionales que pasan a Neuquén y Río Negro

En la Patagonia norte, la provincia de Río Negro podrá operar tramos de las rutas nacionales 22 y 151, caminos claves para la circulación de vehículos y transportes. El gobernador Alberto Weretilneck habló sobre la Ruta 22 que atraviesa toda la región del Valle y anticipó: «En este momento estamos en la discusión y la negociación de qué tramo sería y qué pasa con los contratos que la Nación tiene con las empresas».

A su vez, agregó que dicho camino tiene «un aspecto técnico muy delicado. Hay que analizar qué pasa con el tránsito pesado, con los tramos sin resolver, con los diseños inconclusos», y remarcó: «Vamos a ser muy precavidos en no tomar decisiones de las que después tengamos que arrepentirnos».

Si bien no se detalló qué parte de la 22 será concesionada, en la región se conoce que hay tramos que necesitan obras urgentes como los comprendidos entre Roca y Cipolletti donde ya se registraron múltiples siniestros viales. La intendenta de Roca María Emilia Soria, al igual que el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, celebraron la medida ya que ambos, en diferentes ocasiones, expresaron su malestar por el mal estado de los caminos.

«En Neuquén avanzan y nosotros siempre somos el furgón de cola. Eso no podía seguir sucediendo. Sabemos que Milei no va a poner un peso, pese a que recauda el impuesto a los combustibles, vinieron a desarmar el Estado, a abandonar las rutas y a cosechar muertos en las rutas nacionales», dijo Soria a Diario RÍO NEGRO.

Por su parte, en Neuquén se habilitó la operación sobre la ruta 22 que se extiende desde el límite rionegrino hasta Arroyito y la ruta 242, clave para la comunicación con el paso internacional Pino Hachado, un sector de mucho tránsito sobre todo para los argentinos que pasan a Chile por turismo o por exportación e importación de mercaderías.

Desde el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, celebró la medida y expresó: «Nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas».

Figueroa explicó que la transferencia forma parte de un programa que se trabajó en conjunto con Nación, una tarea que incluyó reuniones en Buenos Aires con los ministros del Interior, Diego Santilli y de Economía, Luis Caputo.