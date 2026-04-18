El caso Ángel sacudió a Chubut: entre la búsqueda de justicia y la exposición mediática

La Justicia intenta determinar responsabilidades en un caso que conmocionó a toda la provincia.

El lunes 6 de abril quedó marcado como uno de los días más trágicos para Chubut. Tras el fin de semana largo de Semana Santa, la provincia amaneció con una noticia devastadora: la muerte de Ángel López, un niño de 4 años, en circunstancias que desde el inicio despertaron sospechas.

Con el correr de las horas, la investigación judicial comenzó a tomar forma y se instaló la hipótesis de una muerte producto de golpes y maltrato. Por el hecho permanecen detenidos la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, quienes cumplen prisión preventiva por seis meses mientras avanza la causa.

Una investigación en curso

La Justicia intenta determinar responsabilidades en un caso que conmocionó a toda la provincia. Según los primeros indicios, el menor presentaba múltiples lesiones compatibles con una golpiza.

La investigación no solo apunta a los imputados, sino también al accionar previo del sistema judicial y de los equipos técnicos que intervinieron en la restitución del niño a su entorno familiar. En ese marco, se analiza el rol del juez Pablo Pérez y de profesionales que participaron en los informes.

El caso generó una fuerte repercusión social y mediática. A la provincia llegaron figuras públicas como el abogado Roberto Castillo y su pareja, Cinthia Fernández, quienes se mostraron activos en el reclamo de justicia.

Sin embargo, su presencia también generó polémica, tanto por sus declaraciones públicas como por los cruces mediáticos que se trasladaron a redes sociales y programas televisivos.

En paralelo, la exposición del caso atrajo una fuerte cobertura de medios nacionales, algo poco habitual para la provincia, que se vio en el centro de la agenda informativa.

A más de diez días del hecho, la muerte de Ángel sigue generando conmoción y preguntas en la sociedad chubutense. El caso dejó al descubierto no solo un hecho de extrema violencia, sino también interrogantes sobre los mecanismos de protección de la infancia y el rol del Estado.

Mientras la investigación avanza y se esperan definiciones judiciales, el reclamo de justicia se mantiene vigente en una comunidad profundamente impactada por la tragedia.

Ojalá se haga justicia y después de su trágico vuelo, Ángel pueda descansar en paz.