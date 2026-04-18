Interna en el peronismo: proponen definir la candidatura presidencial en una PASO

En medio de la interna entre Kicillof y Cristina Kirchner, un sector del PJ pide definir las candidaturas en una PASO. (Foto: NA)

En medio de la creciente tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, un sector del Partido Justicialista impulsa que la definición del candidato presidencial para 2027 se realice mediante PASO.

La propuesta fue planteada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien sostuvo que este mecanismo permitiría evitar “acuerdos de cúpula” y garantizar mayor participación ciudadana.

Un peronismo en disputa

El planteo se da en un contexto de fuerte fragmentación interna. Por un lado, el sector alineado con Cristina Kirchner busca sostener su liderazgo dentro del espacio. Por otro, Kicillof aparece como una de las principales figuras con proyección presidencial de cara a 2027.

La relación entre ambos referentes se deterioró tras la derrota electoral de 2025 y una serie de diferencias políticas que profundizaron la interna.

Las PASO como herramienta de ordenamiento

Durante su participación en el Congreso Provincial del PJ en San Bernardo, Tolosa Paz defendió la utilización de primarias para ordenar la competencia interna.

“Las PASO son clave para garantizar la participación ciudadana en la elección de nuestros candidatos”, afirmó la legisladora, en un encuentro que también contó con la presencia de Jorge Capitanich.

Desde distintos sectores del peronismo interpretan la propuesta como un intento de canalizar la disputa de poder a través del voto y dotar de mayor legitimidad al candidato que surja del proceso.

Otros nombres en juego

En el entorno de Kicillof consideran que una eventual primaria abierta le permitiría competir sin condicionamientos y medir su peso dentro del espacio. En ese escenario también aparecen otros dirigentes, como Eduardo de Pedro.

Tolosa Paz también hizo foco en la situación del interior del país, especialmente en Chaco, donde —según señaló— el impacto del ajuste económico se siente con fuerza en sectores como la industria y el agro.

En ese sentido, remarcó la necesidad de construir una propuesta política con mayor representación federal.

La discusión sobre las PASO no solo expone la disputa por el liderazgo dentro del peronismo, sino que también abre un debate más amplio sobre cómo reorganizar el espacio y construir una alternativa competitiva frente al oficialismo.

Con información de TN.